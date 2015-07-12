Черевченко поздравил "Зенит" с трофеем

Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал результат сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти уступила "Зениту" (в основное время - 1:1).



"Не показалось, что играли на удержание счета 1:0. Мы понимали, что это скользкий результат. Во второй половине соперник прибавил в скорости. Считаю, что "Локомотив" здорово провел все два часа игры. После короткого подготовительного периода это дорогого стоит. Поздравляю санкт-петербуржцев с завоеванием очередного трофея! Выбор пенальтистов? Ключевым фактором для меня является уверенность игрока. Пенальти - это лотерея. Голкипер "Зенита" молодец, он стоит до конца.



Гол оппонента на 83-й минуте считаю несчастным случаем. Потеряли концентрацию. А вообще мы редко пропускаем после "стандартов". Говорят, забивающий был в оффсайде. Надо бы посмотреть повтор", - сказал Черевченко.



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