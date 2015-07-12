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    Черевченко поздравил "Зенит" с трофеем

    Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал результат сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти уступила "Зениту" (в основное время - 1:1).

    "Не показалось, что играли на удержание счета 1:0. Мы понимали, что это скользкий результат. Во второй половине соперник прибавил в скорости. Считаю, что "Локомотив" здорово провел все два часа игры. После короткого подготовительного периода это дорогого стоит. Поздравляю санкт-петербуржцев с завоеванием очередного трофея! Выбор пенальтистов? Ключевым фактором для меня является уверенность игрока. Пенальти - это лотерея. Голкипер "Зенита" молодец, он стоит до конца.

    Гол оппонента на 83-й минуте считаю несчастным случаем. Потеряли концентрацию. А вообще мы редко пропускаем после "стандартов". Говорят, забивающий был в оффсайде. Надо бы посмотреть повтор", - сказал Черевченко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 21:26
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:38

      Достойный поступок! Респект и уважение, Игорь Геннадьевич) Локомотиву желаю не вешать нос и достойно выступить,как в РПЛ, так и в еврокубках!

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      Рейтинг: +146

      poodle 13 июля 2015, 00:21

      а чё вы тут ноете,судья реально заряжен на локо был,или у вас глаза закрыты!))О_о

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      Рейтинг: +145

      artemka451 12 июля 2015, 23:31

      Настоящий мужик, а виллаш-боамж опять все ноет, выиграл и все ровно ноет!!!!!!
      Зенит с победой, Локо и Черевченко -мы верим в Вас!!!

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 12 июля 2015, 22:52

      В первом тайме Локо радовал глаз. Второй тайм за Зенитом спору нет. Дальше была лотерея, Чарли конечно спижонил)))

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      Рейтинг: +125

      oligarx vasia 12 июля 2015, 22:27

      на минуточку представим,если бы Локо выиграл,то боаш ныл все интервью и говорил судья всю нам игру испортил,а Черевченко принял достойно поражение, как настоящий мужик)))

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      Рейтинг: +28

      boi1231 > oligarx vasia 12 июля 2015, 23:18

      А ЧЕМУ ЖАЛОВАТЬСЯ ЧЕРЕВЧЕНКО НА СУДЬЮ ,ОН ЖЕ НЕ СЛЕПОЙ ,ВИДЕЛ КАК ОН СТАРАЛСЯ ПОМОЧЬ ЛОКО .

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      Рейтинг: +41

      skiros > boi1231 12 июля 2015, 23:22

      И Зенит как девочки кричали тоже все видели и слышали.

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      Рейтинг: +145

      artemka451 > boi1231 12 июля 2015, 23:32

      Где помогал, назначив штрафной, где Самедов чисто мяч пнул, посмотри повтор, и удивись!!!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 22:11

      Удачи депо в сезоне

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 12 июля 2015, 22:04

      с чем тут поздравлять? локо - это болото, причем болото полное. только в спартаке, наверно, могут играть 6 лет игроки вроде майкона, которые ниxpeна не могут, а их все равно упорно ставят в состав. и мешок на 200 млн евро не смог обыграть вот это вот дepьмо

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      Рейтинг: +141

      вавос > Serjinho 12 июля 2015, 22:16

      Я только узнал,что Майкон был на поле)Это формальность не более))

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > вавос 12 июля 2015, 22:17

      он любезно всю игру предоставлял мяч сопернику. полная бездарность, игрок аля билялетдинов, только черный

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      Рейтинг: +41

      skiros > Serjinho 12 июля 2015, 23:23

      А чем это болото отличается от голубого болота? Ни игры, ни уважения. Одни понты.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > skiros 12 июля 2015, 23:42

      голубое больше тратит и является личным болотом ввп

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      Рейтинг: +794

      Miaf 12 июля 2015, 21:57

      Бомжи говорят спасибо, а если бы проиграли, ныли и поливали бы всех грязью.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Miaf 12 июля 2015, 22:11

      поливать вас тем в чем вы постоянно барахтаетесь?
      на фиг нужно - брезгуем!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Miaf 12 июля 2015, 22:28

      Не проиграли бы. Всё было заранее решено

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      Рейтинг: +226

      salaga 12 июля 2015, 21:57

      Несчастный случай - это первый гол в ворота Зенита: непредсказуемый отскок. А потеря концентрации - это недоработка игрока.

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > salaga 12 июля 2015, 22:49

      Ты момент то видел Ослямба! Там Тарасов мяч выиграл и сбросил под удар!Умей уважать противника школота ты тупая.

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      Рейтинг: +142

      Порядочный свин 12 июля 2015, 21:55

      Достойно принял поражение. Сразу видно хороший человек. Удачи ему в Локомотиве!!

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