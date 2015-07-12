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    "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Ди Марией

    Французский ПСЖ уже отправил в "Манчестер Юнайтед" запрос о трансфере полузащитника "красных дьяволов" Анхеля Ди Марии, на который, как сообщает источник, англичане ответили утвердительно. "Манкунианцы" не против того, чтобы аргентинец переехал на другой берег Ла-Манша. Сумма, за которую "МЮ" попрощается с хавбеком, равняется 65-и миллионам евро, что на десять миллионов меньше той, за которую южноамериканец был приобретен в прошлом году у "Реала". Теперь парижанам осталось согласовать переход с самим Ди Марией и его агентом Жорже Мендешем.

    Получать в ПСЖ футболист будет порядка 10-и миллионов евро в год.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 21:12
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 13 июля 2015, 23:03

      МЮ не в коем случае не делай такой х...ни, Ди Мария ещё будет созидать в стане Красных

      0
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      Рейтинг: +16

      Bibras 13 июля 2015, 22:43

      Просто у Димы не покатило, бывает такое, что теперь делать. БУдет играть во Франции за хорошие бабули на пару с Иброй

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 13 июля 2015, 12:37

      Это будет ошибкой МЮ.

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 13 июля 2015, 06:51

      Сломал себе карьеру в скаме

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:47

      Манкунианцы уже приобрели Депая и в принципе они вполне реально могут расстаться с Анхелем! Яшли Янг вроде как остается еще на один сезон) Просто если Ди Мария останется, то не факт, что он будет играть регулярно.. В противном случае Ван Гаалу как то надо будет разместить на поле Швайнштайгера, Ди Марию и Депая!

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      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 05:27

      ок

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 13 июля 2015, 01:40

      Лично я в это не верю. Первый сезон он адоптировался, играл мало, была травма и при этом он 3 по ассистам в лиге. И не дать ему проявить себя во всей красе и продать на 10 млн дешевле - это глупо (особенно после Кубка Америки).

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      Рейтинг: +29

      Верг 13 июля 2015, 00:38

      когда против него играют жесткие защитники, дима теряется что в клубе что в сборной

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      Рейтинг: +114

      miggel 13 июля 2015, 00:26

      Если взяли Депая, то это уже был намек, что диМа далеко не всегда будет игроком основы...

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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 12 июля 2015, 23:13

      Роббен и Рибери старые уже в запас их переведет Гвардиола, и Гетце продаст в арсенал

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