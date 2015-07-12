"Зенит" выиграл Суперкубок России

Питерский "Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России.



12 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".



"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 1:1 (4:2 по пенальти).



Голы: 0:1 - Ниассе, 28; 1:1 - Смольников, 84.



"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников (Ансальди, 120), Гарсия, Витсель, Юсупов (Рязанцев, 64), Шатов, Халк, Дзюба (Рондон, 64).



"Локомотив": Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов (Михалик, 91), Коломейцев, Миранчук, Касаев (Самедов, 76), Майкон (Григорьев, 96), Ниассе.



Предупреждения: Касаев, 43, Гильерме, 55, Тарасов, 75, Рондон, 90, Кришито, 93, Халк, 96, Нету, 105, Коломейцев, 120.



Судья: Алексей Николаев (Москва).



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