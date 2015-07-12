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    "Зенит" выиграл Суперкубок России

    Питерский "Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России.

    12 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

    "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 1:1 (4:2 по пенальти).

    Голы: 0:1 - Ниассе, 28; 1:1 - Смольников, 84.

    "Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников (Ансальди, 120), Гарсия, Витсель, Юсупов (Рязанцев, 64), Шатов, Халк, Дзюба (Рондон, 64).

    "Локомотив": Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов (Михалик, 91), Коломейцев, Миранчук, Касаев (Самедов, 76), Майкон (Григорьев, 96), Ниассе.

    Предупреждения: Касаев, 43, Гильерме, 55, Тарасов, 75, Рондон, 90, Кришито, 93, Халк, 96, Нету, 105, Коломейцев, 120.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Текстовая трансляция матча

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    12.07.2015 20:45
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    Комментарии435
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      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:46

      Вперед за Питер

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:45

      Смольников спас Зенит, Локо играл значительно лучше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      pin_y 13 июля 2015, 17:03

      Раскачка в пользу зенитушки!!!!

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 13 июля 2015, 15:32

      с честной победой!

      0
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      Рейтинг: +613

      korn3512 13 июля 2015, 14:10

      Лед тронулся, сезон открыт, всех с первым договорняком!

      2
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      Рейтинг: +59

      kolpino08 13 июля 2015, 11:53

      Зенит с победой и Кубком.
      Конечно повезло в некотором смысле - серия пенальти, всегда лотерея.

      1
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      Рейтинг: +103

      skainet 13 июля 2015, 10:26

      Зенит играл отстойно ...но победил всё таки разница в классе сказалась

      3
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      Рейтинг: +81

      zeni 13 июля 2015, 09:45

      МОЛОДЦЫ ПАРНИ!!

      2
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      Рейтинг: +223

      DXTK 13 июля 2015, 09:21

      После матча:
      Совет Директоров "Локомотива" были глубоко расстроены после поражения питерскому "Зениту" в матче за Суперкубок России по футболу. Кто-то пенял на удачу, кто-то винили в проигрыше внешние факторы, кто-то сетовал на нереализованные моменты.
      Совет Директоров "Зенита" были рады такой важной победе над "Локомотивом" и заявили что в новом сезоне клуб на всех фронтах будет бороться за победу на турнирах как внутренних так и внешних, особое внимание сосредоточат на Серьезной борьбе за Кубок ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 13 июля 2015, 08:58

      Лотерея для Локо не удалась,хотя справедливости ради на поле Локомотив смотрелся на голову лучше.А впечатления от матча испортило постоянное падения зелёного Зенитовского мужика возле штрафной соперника,не игрок а баба позорная.

      2
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      Рейтинг: +584

      hohol2 > забайкальский армеец 13 июля 2015, 10:00

      Зенит

      Локомотив Москва

      Удары по воротам 9 7
      Удары в створ 7 3

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > hohol2 13 июля 2015, 13:22

      Это статистика не более,и она ей останется,а мы смотрим игру и кто как играл.Можно нанести в десять раз больше ударов и проиграть.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > серый1925 14 июля 2015, 09:15

      Безусловно.

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