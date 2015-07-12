"Ливерпуль" готов отпустить Стерлинга в "Манчестер Сити"

Вовремя избавились...
Вовремя избавились...
При всей моей неприязни к Ливерпулю мне все равно жаль, что Стерлинг уходит)
Логично, что отпускают!
наконец то.
на Телеграф.ЮК есть голосование: по вашему мнению стоит ли Стерлинг тех денег которые за него заплатили? - 91% ответили отрицательно (14000+ участников голосования)
зарплата игрока возросла с 35к до 200к фунтов.
Игрок обойдется МС в 100кк фунтов (трансфер+з/п по контракту)
и в первой игре с ливером его надо сломать годика на полтора (вот это бедет трансфер и выскочке урок)
Это был бы отличный трансфер для горожан! В Ливерпуль ушел Милнер, а в Ман.Сити - Рахим) Да, придется конечно же клубу из Манчестера потратиться, но Стерлинг того стоит!
И че в нем такого, не пойму
Норм сделка!
Рахит у шитиков?????...и опять не довольная статуэтка на скамейке.....