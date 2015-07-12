"Ливерпуль" готов отпустить Стерлинга в "Манчестер Сити"

Английский "Ливерпуль" все-таки согласился продать полузащитника команды Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составит более 40 миллионов фунтов стерлингов. Причем как минимум 5 миллионов мерсисайдский клуб может получить, если Стерлинг проведет достаточное количество матчей за "Сити".

Напомним, Рахим Стерлинг отказался лететь с "Ливерпулем" в азиатское турне и выразил желание сменить команду. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 игр в чемпионате Англии и забил 7 голов.

