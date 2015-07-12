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    "Ливерпуль" готов отпустить Стерлинга в "Манчестер Сити"

    Английский "Ливерпуль" все-таки согласился продать полузащитника команды Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составит более 40 миллионов фунтов стерлингов. Причем как минимум 5 миллионов мерсисайдский клуб может получить, если Стерлинг проведет достаточное количество матчей за "Сити".
    Напомним, Рахим Стерлинг отказался лететь с "Ливерпулем" в азиатское турне и выразил желание сменить команду. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 игр в чемпионате Англии и забил 7 голов.
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    Источник: Sports.ru

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    12.07.2015 20:42
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:52

      Вовремя избавились...

      0
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL 14 июля 2015, 10:09

      При всей моей неприязни к Ливерпулю мне все равно жаль, что Стерлинг уходит)

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:44

      Логично, что отпускают!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 15:26

      наконец то.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 13 июля 2015, 13:18

      на Телеграф.ЮК есть голосование: по вашему мнению стоит ли Стерлинг тех денег которые за него заплатили? - 91% ответили отрицательно (14000+ участников голосования)
      зарплата игрока возросла с 35к до 200к фунтов.
      Игрок обойдется МС в 100кк фунтов (трансфер+з/п по контракту)

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 июля 2015, 07:43

      и в первой игре с ливером его надо сломать годика на полтора (вот это бедет трансфер и выскочке урок)

      3
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:49

      Это был бы отличный трансфер для горожан! В Ливерпуль ушел Милнер, а в Ман.Сити - Рахим) Да, придется конечно же клубу из Манчестера потратиться, но Стерлинг того стоит!

      0
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 13 июля 2015, 01:17

      И че в нем такого, не пойму

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 13 июля 2015, 00:18

      Норм сделка!

      0
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      Рейтинг: +14

      fanarsbssr 12 июля 2015, 23:24

      Рахит у шитиков?????...и опять не довольная статуэтка на скамейке.....

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