Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард "Лиона" Яттара перейдет в "Стандард"

    "Стандард" покупает нападающего "Лиона" Мохамеда Яттара. За нападающего сборной Гвинеи бельгийский клуб заплатит 3 миллиона евро.

    21-летний гвинейский форвард уже согласовал со "Стандардом" условия личного контракта. В прошлом сезоне Яттара провел за "Лион" 23 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 22:47

      Идёт движуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июля 2015, 21:05

      Какое-никакое, а ослабление французского участника группы ЛЧ... одобрямс...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 20:02

      Гвинеец Сэм Брук...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 12 июля 2015, 20:00

      всё таки не смог закрепиться в Лионе, даже на скамейке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11