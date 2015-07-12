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    Канчельскис: "Ливерпуль - идеальный вариант для Черышева"

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе россиянина Дениса Черышева в "Ливерпуль".

    "В "Реале" Черышев не будет играть точно, а вот в "Ливерпуле" вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. "Ливерпуль" - команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, - сказал Канчельскис.

    Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 18:23
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 июля 2015, 10:32

      "Ливерпуль" - команда, которая старается играть в футбол
      ===================
      А Реал значит играет в регби, или может в покер?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:54

      Согласен с Андреем! Ливерпуль - отличный вариант для Дениса. Он реально способен там заиграть и стать игроком основы! Почему бы и нет)

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      Рейтинг: +141

      Rruma 12 июля 2015, 21:43

      Абсолютно! Прямо вижу Роджерса, дающего указания Черу ) Оч. интересно !!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:30

      нормально ему на подводной лодке!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 июля 2015, 21:00

      да ну, чушь какаято

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      Рейтинг: +3081

      drug01 12 июля 2015, 20:44

      Рано ему играть в такой команде!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 12 июля 2015, 20:34

      Вильярреал сильнее и перспективнее ливерпуля, лучше бы Черышеву там место подбить.

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      Рейтинг: +34

      Betty Fork > Adler angriff 12 июля 2015, 22:14

      слишком толсто :

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      Рейтинг: +75

      7cska55 12 июля 2015, 20:25

      Это было бы интересно.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 20:25

      Как знать

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 20:17

      Ну точно.

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