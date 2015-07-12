Канчельскис: "Ливерпуль - идеальный вариант для Черышева"

"Ливерпуль" - команда, которая старается играть в футбол
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А Реал значит играет в регби, или может в покер?
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе россиянина Дениса Черышева в "Ливерпуль".
"В "Реале" Черышев не будет играть точно, а вот в "Ливерпуле" вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. "Ливерпуль" - команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, - сказал Канчельскис.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.
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"В "Реале" Черышев не будет играть точно, а вот в "Ливерпуле" вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. "Ливерпуль" - команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, - сказал Канчельскис.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.