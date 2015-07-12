Агент Класи: "Саутгемптон" лидирует в гонке за моего клиента"

Класси сделал правильный выбор, из Саутгемптона уходят хорошие парни, игроки, и еще и уходят в ТОП-клубы.
Вессель Везенберг, агент полузащитника "Фейеноорда" Йорди Класи, рассказал о ситуации вокруг своего клиента. Ясность по вопросу трансфера футболиста должна наступить в ближайшие 24 или 48 часов.
"Саутгемптон" лидирует в списке кандидатов. У Йорди хорошие отношения с Куманом. Тренер давал понять, что хотел бы видеть Класи в команде. Но на игрока претендуют и другие клубы", - сказал агент.
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"Саутгемптон" лидирует в списке кандидатов. У Йорди хорошие отношения с Куманом. Тренер давал понять, что хотел бы видеть Класи в команде. Но на игрока претендуют и другие клубы", - сказал агент.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.