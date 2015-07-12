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    Агент Класи: "Саутгемптон" лидирует в гонке за моего клиента"

    Вессель Везенберг, агент полузащитника "Фейеноорда" Йорди Класи, рассказал о ситуации вокруг своего клиента. Ясность по вопросу трансфера футболиста должна наступить в ближайшие 24 или 48 часов.

    "Саутгемптон" лидирует в списке кандидатов. У Йорди хорошие отношения с Куманом. Тренер давал понять, что хотел бы видеть Класи в команде. Но на игрока претендуют и другие клубы", - сказал агент.

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    Источник: Foxsports.com

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    12.07.2015 17:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 12 июля 2015, 23:01

      Класси сделал правильный выбор, из Саутгемптона уходят хорошие парни, игроки, и еще и уходят в ТОП-клубы.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:05

      Как же хотелось видеть его в Юве. У парня огромный потенциал и можно было бы вместо Хедиры подписать Класи.

      0
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      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda 12 июля 2015, 21:30

      Замена уходящему в Юнайтед Шнайдерлину. Умно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 21:20

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      JamBazi_07 12 июля 2015, 20:59

      через 2 года неплохой будет, как раз в Ливерпуль было бы хорошо

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 20:56

      Понятно, к земляку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 19:36

      филиал Голландии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июля 2015, 19:33

      Понятно, свой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:43

      Куман перетягивает пока...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +922

      Zidan05 12 июля 2015, 18:38

      Очень много наслышан об этом талантливом игроке, но как ни странно, он все еще в Фейоноорде!
      Пора уже Йорди покорять топ-чемпионаты в составе топ-команд!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > Zidan05 12 июля 2015, 19:01

      В Эредивизие очень много талантливой молодежи, жаль что внимания на них обращают мало...

      0
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