Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Зенит" - "Локомотив". Стали известны стартовые составы команд

    Стали известны стартовые состаы клубов, которые сыграют в матче за Суперкубок России.

    "Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Гарсия, Юсупов, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.

    "Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Тарасов, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Майкон, Ньяссе.

    "Бомбардир" будет вести трансляцию поединка.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:34

      Локо нынче неплох!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      maak 12 июля 2015, 20:46

      Паравозные за сколько продались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 12 июля 2015, 20:11

      1-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      bertoshas 12 июля 2015, 19:10

      Серьезно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2015, 18:59

      Халк на экране эпизодически.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 12 июля 2015, 18:56

      Вперед ЛОКО вы*би зенитушку и во втором тайме)) удачи Локо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2015, 18:55

      Юсупов-полкоМанды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 12 июля 2015, 18:52

      бомжи в первом тайме от**сали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      хай 12 июля 2015, 18:45

      нелепей, чем лодыгин, вратаря найти сложно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:42

      Пока гости лучше...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11