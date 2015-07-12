"Зенит" - "Локомотив". Стали известны стартовые составы команд

Локо нынче неплох!
Стали известны стартовые состаы клубов, которые сыграют в матче за Суперкубок России.
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Гарсия, Юсупов, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.
"Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Тарасов, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Майкон, Ньяссе.
"Бомбардир" будет вести трансляцию поединка.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Гарсия, Юсупов, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.
"Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Тарасов, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Майкон, Ньяссе.
"Бомбардир" будет вести трансляцию поединка.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.