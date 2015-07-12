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    Александр Шикунов: "Бердыев лично договорился о переходе Наваса"

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о подписании контракта с бывшем защитником "Рубина" Сесаром Навасом, особо отметив вклад в сделку Курбана Бердыева.

    "Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России", - сказал Шикунов.

    Напомним, Навас расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Ростов" в качестве свободного агента.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 17:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2015, 10:34

      Да уж футболисты за Бердыевым хоть в огонь, т.е в Ростов )))
      Лишь бы в этом сезоне зарплату вовремя платили, а то состав и в прошлом был хороший, но без ЗП никто играть не будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 22:48

      Своим авторитетом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июля 2015, 22:25

      Умеет Бекиич работать с людьми!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      моэм 12 июля 2015, 21:41

      Учитывая уход Дьякова...ход оперативный и очень своевременный...КББ всё видит и работает на упреждение...не удивлюсь,если выяснится,что КББ прозондировал Наваса при первых же слухах про уход Дьякова.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 21:07

      КББ знает своё дело!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > cska plus 12 июля 2015, 21:08

      И не поспоришь: Рубин 3:1 цска.

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 12 июля 2015, 19:41

      Молодец Шикунов не лезет не в своё дело.Бердыев дерзай,докажи что ты мастер,подними футбол на Дону!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 12 июля 2015, 19:27

      Браво

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 12 июля 2015, 18:58

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:47

      Старые связи сработали

      2
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      Рейтинг: +27

      mensk 12 июля 2015, 18:46

      Конкуренция за 10-е место возрастает: Кр. Советов, Ростов...

      1
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