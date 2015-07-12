Александр Шикунов: "Бердыев лично договорился о переходе Наваса"

Да уж футболисты за Бердыевым хоть в огонь, т.е в Ростов )))
Лишь бы в этом сезоне зарплату вовремя платили, а то состав и в прошлом был хороший, но без ЗП никто играть не будет.
Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о подписании контракта с бывшем защитником "Рубина" Сесаром Навасом, особо отметив вклад в сделку Курбана Бердыева.
"Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России", - сказал Шикунов.
Напомним, Навас расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Ростов" в качестве свободного агента.
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"Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России", - сказал Шикунов.
Напомним, Навас расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Ростов" в качестве свободного агента.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.