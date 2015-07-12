Лоран Блан: "Не мы одни хотим заполучить Ди Марию"

Но перейдёт именно в ПСЖ
"Мне нравится Ди Мария. Теперь у нас больше свободы, стало меньше ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. Но задача остается сложной, поскольку не мы одни хотим заполучить Ди Марию", - сказал Блан.
Напомним, Анхель Ди Мария перешел в "МЮ" летом 2014-го. В Премьер-лиге полузащитник провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
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