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    Лоран Блан: "Не мы одни хотим заполучить Ди Марию"

    Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан рассказал о ситуации вокруг полузащитника "Манчестер Юнайтед" Анхеля Ди Марии. Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в "Баварии".

    "Мне нравится Ди Мария. Теперь у нас больше свободы, стало меньше ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей. Но задача остается сложной, поскольку не мы одни хотим заполучить Ди Марию", - сказал Блан.

    Напомним, Анхель Ди Мария перешел в "МЮ" летом 2014-го. В Премьер-лиге полузащитник провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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    Источник: L' Equipe

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    12.07.2015 16:54
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 23:11

      Но перейдёт именно в ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:35

      надо ему уходить и мю - ван галл утопит клуб.

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 12 июля 2015, 19:12

      [ Соблюдайте правила] уже с этой темой ! Сам Ди Мария говорит , что останется и докажет свою профпригодность , бланы всякие заявляют о переговорах клубов по аргентинцу . Если МЮ хочет его слить - печально .

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:50

      Свобода всё шире...

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 12 июля 2015, 18:35

      Не заиграет если то загубит себе карьеру.

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 12 июля 2015, 18:18

      Игуаина не хотят?

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:43

      Все верно говоришь, Лоран. Основные претенденты на Анхеля это ПСЖ и Бавария Мюнхен! Ди Мария нужен нашему клубу, ровно как и Гризманн) И еще, в свете ухода Швайнштайгера, Баварии Мюнхен не помешал бы отличный центральный полузащитник.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > alessios1990 12 июля 2015, 18:41

      Во-первых, Анхель сказал, что не собирается покидать МЮ.
      Во-вторых, вчера была конфа вашего президента или кто у вас там( не в курсе), на которой он сообщил о том, что Ди мария в Баварию не собирается.
      В-третьих, он не тот игрок, который будет метаться между клубами каждый год!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > yudin_duda 12 июля 2015, 18:47

      Ну и славно! В принципе я рад, что Ди Мария задержится в Ман.Юнайтед) Басти завтра будет проходить медосмотр, да?

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > alessios1990 12 июля 2015, 23:00

      Если честно, я не в курсе.
      Настолько рад был его переходу, что забил на остальное, нужно будет глянуть на сайте:)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > yudin_duda 13 июля 2015, 06:56

      Поздравляю вас с приобретением Бастиана! Хотя, если бы не его хорошие отношения с Ван Гаалом, то этого трансфера скорее всего бы не случилось)

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > alessios1990 13 июля 2015, 11:49

      Спасибо, не факт. Если он действительно думал об уходе, то его брат сыграл в переходе в МЮ большую роль, все-таки тот давно нашим болельщиком является.
      Думаю, ты знаешь о ситуации между братьями после игр 2010 года.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > yudin_duda 13 июля 2015, 13:04

      Тобиас Швайнштайгер является болельщиком Ман.Юнайтед? Спасибо, за инфу) Не знал, если честно..

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > alessios1990 13 июля 2015, 14:19

      Да, он болельщик МЮ.
      Почитай о их конфликте после игр 2010 грда:)

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      Рейтинг: +80

      Erik15 12 июля 2015, 17:30

      Все запомните мой ник!!! Поговорим после сезона...ОК? Я извинюсь перед всеми.....но если Ди Мон выстрелит,цука меняйте "авы"!

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      Рейтинг: +80

      aseke25 12 июля 2015, 17:24

      Зачем он нужен.. Бесполезный оН..

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      Рейтинг: +80

      Erik15 > aseke25 12 июля 2015, 17:25

      Твои не кому не нужные высказывания...

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 12 июля 2015, 17:12

      Ди Мария хороший игрок!

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