"Тоттенхэм" ведет переговоры по трансферу Льоренте

Лучше чем Фернандо, головой играет только каланча Крауч.Думаю попрет у него там.
Испанский нападающий "Ювентуса" Фернандо Льоренте может перебраться в Англию. В услугах Льоренте всерьез заинтересован "Тоттенхэм", уже начавший переговоры по трансферу.
Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. "Ливерпуль" и "Арсенал" также проявляют интерес к Льоренте.
За "Ювентус" Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. "Ливерпуль" и "Арсенал" также проявляют интерес к Льоренте.
За "Ювентус" Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.