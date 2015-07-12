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    "Тоттенхэм" ведет переговоры по трансферу Льоренте

    Испанский нападающий "Ювентуса" Фернандо Льоренте может перебраться в Англию. В услугах Льоренте всерьез заинтересован "Тоттенхэм", уже начавший переговоры по трансферу.

    Лондонский клуб готов заплатить за испанца 15 миллионов евро. "Ливерпуль" и "Арсенал" также проявляют интерес к Льоренте.

    За "Ювентус" Фернандо Льоренте провел 90 матчей, в которых забил 27 мячей.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 16:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +29

      John Charles 13 июля 2015, 11:45

      Лучше чем Фернандо, головой играет только каланча Крауч.Думаю попрет у него там.

      0
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 13 июля 2015, 00:15

      30 лет ему,уже без перспективы заиграть на ТОП-уровне.В Ювентусе играет как неплохая замена,в основ е не закрепился,важным ничем не запомнился.Продать надо,на его место Дзадза куплен уже.

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 12 июля 2015, 23:31

      Далеко не все испанцы могут заиграть в АПЛ, проверено годами.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 23:25

      Знатное усиление

      0
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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 12 июля 2015, 23:18

      Льоренте плохой нап, как и Сольдадо. Нафига он им нужен

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 12 июля 2015, 22:38

      бред, канеш, но радукет что это не выбор номер один. баск то уже давно скис

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      Рейтинг: +256

      Arhive 12 июля 2015, 20:21

      Усилит безусловно!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 19:36

      зачем ему туда?

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      Рейтинг: +55

      Graceful 12 июля 2015, 19:32

      Вместе с сольдадо на баночке сидеть будут

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:50

      Вилами по воде писано...

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