Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в МЛС

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"Многие клубы МЛС работают над тем, чтобы заполучить этого парня. Через одну или две недели мы сможем говорить о Чичарито более конкретно. Поскольку сейчас идут переговоры, чем меньше информации озвучивается, тем лучше", - сказал функционер.
Напомним, контракт мексиканца с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2016-го. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за мадридский "Реал".
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