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    Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в МЛС

    Владелец "Орландо Сити" Флавио Аугусто да Силва прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Хавьера Эрнандеса, не исключив возможность его переезда в МЛС.

    "Многие клубы МЛС работают над тем, чтобы заполучить этого парня. Через одну или две недели мы сможем говорить о Чичарито более конкретно. Поскольку сейчас идут переговоры, чем меньше информации озвучивается, тем лучше", - сказал функционер.

    Напомним, контракт мексиканца с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2016-го. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за мадридский "Реал".

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    Источник: Goal.com

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    12.07.2015 16:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 13 июля 2015, 00:54

      rheкруто"

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 12 июля 2015, 20:18

      Вы че, ептиль? Нормальный нападающий, куда опять господин Вротджерс смотрит, не ясно... За 850 игровых минут у парня 7 голов и 4 голевых передачи, при всем при этом установкой на каждый матч в Реальчике является сыграть на "сексуального" парнишку без перхоти.

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 12 июля 2015, 19:23

      Пздц как рано ему туда валить
      Может как делать не ) ( уй в Европе мяч погонять

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:51

      Свояк свояка видит издалека...

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 12 июля 2015, 18:35

      А как же Севилья?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 12 июля 2015, 18:10

      Не рано ли?

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 12 июля 2015, 17:49

      Так рано?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:45

      Не, ему рановато еще уезжать в МЛС! Даже не смотря на то, что там к Мексике поближе, чем в Европе) Он вполне способен заиграть в команде уровня Вильярреала! Почему бы и нет.

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      Рейтинг: +24

      Красный Манчестер 12 июля 2015, 17:41

      Это трансферное окно безусловно нужно записать в актив Вудворту и его команде прекрасная работа по избавлению от шлака и приобретению новых классных исполнителей

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 17:35

      Самое то для него

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