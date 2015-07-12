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    Пьеро Аузилио: "Ибрагимович не перейдет в "Интер"

    Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что итальянский клуб намерен приобрести форварда "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.

    "Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями", - рассказал Аузилио.

    Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован "Милан".

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    Источник: Sport Mediaset

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    12.07.2015 16:14
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 13 июля 2015, 19:45

      Ну правильно, несовместима, знаем мы ваши идеи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 13 июля 2015, 00:49

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:27

      мы в курсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:18

      и правильно сделает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 12 июля 2015, 19:56

      Не нужен пусть остается в ПСЖ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 18:55

      Конечно он не перейдет в Интер! Он вроде бы уже нацелился на возвращение в Милан) В город и одноименный клуб.

      0
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      Рейтинг: +16

      forzzainter > alessios1990 12 июля 2015, 18:58

      ДА [Соблюдайте правила] ЭТА[Соблюдайте правила]А НУЖНА

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:54

      Идейное заявление...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 12 июля 2015, 18:50

      И кто распускал такие слухи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      forzzainter 12 июля 2015, 18:33

      НУ ТЫ И КОнЧЕНЫЙ....ПОСТАВИЛ НА АВУ ФУТБОЛКУ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КЛУБА

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      Рейтинг: +40

      zim289 12 июля 2015, 17:52

      Именно в Интере Ибрагимович вышел на пик формы. Было бы круто, если бы вернули его.
      И Балотелли пора возвращать. Марио нормально в Интере играл, в МС при Манчини тоже неплохо.

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