Пьеро Аузилио: "Ибрагимович не перейдет в "Интер"

Ну правильно, несовместима, знаем мы ваши идеи.
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что итальянский клуб намерен приобрести форварда "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.
"Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями", - рассказал Аузилио.
Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован "Милан".
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"Трансфер Ибрагимовича даже не обсуждался. В финансовом плане такая сделка несовместима с нашей программой и нашими идеями", - рассказал Аузилио.
Напомним, в возвращении шведского нападающего серьезно заинтересован "Милан".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.