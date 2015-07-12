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    Паулу Барбоза: "У Измайлова есть предложения из России"

    Агент российского полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал, что пока нет ясности, где продолжит карьеру 32-летний футболист.

    "В ближайшее время мы должны окончательно определиться с будущим Марата. Предложения есть, в том числе и из России. Но конкретизировать я бы не хотел", - сказал Барбоза.

    Напомним, в прошлом сезоне Измайлов выступал в составе "Краснодара". Еще одним российским клубом в карьере Марата значится московский "Локомотив".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 15:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 12 июля 2015, 23:09

      вечно молодой Марат )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:27

      только на понижение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:15

      потух Марат - не разгорится снова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:55

      Пора закачивать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 17:56

      Из ФНЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      pickapick 12 июля 2015, 17:48

      В хороший (по российским меркам) клуб уже не пройдет

      0
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 12 июля 2015, 17:34

      к Карпину?

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 16:59

      ему уже давно на печку пора, клопов давить, а тут:" есть предложения..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 12 июля 2015, 16:16

      Торпедо Армавир .....
      Там будут все кто уже не может но ещё хочет......

      2
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      Рейтинг: +579

      lange 12 июля 2015, 16:09

      В "Краснодаре" не впечатлил.

      2
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