Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гильермо Котуньо: "Докажу, что "Рубин" сделал правильный выбор"

    Уругвайский защитник "Рубина" Гильермо Котуньо рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе, подчеркнув важность физической формы для достижения успеха.

    "Своей игрой на поле я должен доказать, что "Рубин" сделал правильный выбор. Впереди нас ждёт участие сразу в трёх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни", - сказал Котуньо.

    Напомним, Котуньо перешел в "Рубин" из клуба "Данубио". Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      mrk 13 июля 2015, 19:24

      Слово в слово совпадает с тем, что говорил Боккетти в начале карьеры в Рубине.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Medium 33 13 июля 2015, 14:21

      Главное - не растеряй запала! Ну и успехов и фарта на поле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      hansa1 12 июля 2015, 23:00

      с таким настроем должен зарекомендовать себя с положительной стороны и вскоре будет стоить не один миллион.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 21:06

      Приятно слышать такое от иностранца!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 19:46

      Хороший настрой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Чист 12 июля 2015, 17:37

      Если себя покажет то скорее всего продадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 17:28

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 12 июля 2015, 17:25

      покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      wojanolja 12 июля 2015, 16:27

      увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июля 2015, 15:47

      Ждем-с!
      На миллион-то,просто обязан наиграть!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11