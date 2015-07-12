Гильермо Котуньо: "Докажу, что "Рубин" сделал правильный выбор"

Слово в слово совпадает с тем, что говорил Боккетти в начале карьеры в Рубине.
Уругвайский защитник "Рубина" Гильермо Котуньо рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе, подчеркнув важность физической формы для достижения успеха.
"Своей игрой на поле я должен доказать, что "Рубин" сделал правильный выбор. Впереди нас ждёт участие сразу в трёх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни", - сказал Котуньо.
Напомним, Котуньо перешел в "Рубин" из клуба "Данубио". Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.
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"Своей игрой на поле я должен доказать, что "Рубин" сделал правильный выбор. Впереди нас ждёт участие сразу в трёх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни", - сказал Котуньо.
Напомним, Котуньо перешел в "Рубин" из клуба "Данубио". Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.