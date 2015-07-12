Валерий Карпин: "Ничья - достойный результат"

Волера - верим! :))
Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин прокомментировал результат матча против "Зенита-2". Игра завершилась со счетом 0:0.
"Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья - достойный результат", - сказал Карпин.
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"Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья - достойный результат", - сказал Карпин.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.