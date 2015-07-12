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    Валерий Карпин: "Ничья - достойный результат"

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин прокомментировал результат матча против "Зенита-2". Игра завершилась со счетом 0:0.

    "Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья - достойный результат", - сказал Карпин.

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    Источник: Газета.ру

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    12.07.2015 14:52
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 15 июля 2015, 14:00

      Волера - верим! :))

      0
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      Рейтинг: +222

      удав 14 июля 2015, 13:35

      на этот матч отмазка подходящая)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 13 июля 2015, 11:23

      Болельщики у этой команды наверно в Армении,ну или в Грузии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      toljkirich45 13 июля 2015, 08:03

      Скажите кто раскручивает Карпина,это [Соблюдайте правила ] которая своим поступком со своими корешками довела до инфаркта Садырина,противно смотреть,ведь есть Аленичев,Хохлов,нет забили весь эфир выскочкой которая ничего не может.

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 12 июля 2015, 23:05

      Валера давай....так держать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 12 июля 2015, 22:41

      Желаем удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 12 июля 2015, 22:27

      Карпин молодец, он кстати один пока работает, даже замены сам записывает, воду носит игрокам, функции медика еще на нем

      5
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      Рейтинг: +67

      Diendes 12 июля 2015, 22:05

      Поздравим Валеру!

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:25

      отличное начало!

      1
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 12 июля 2015, 20:04

      вторым составом наверно играли

      0
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