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    Рахим Стерлинг не полетит с "Ливерпулем" в азиатское турне

    Полузащитник "Ливерпуля" Рахим Стерлинг не полетит с командой в турне по Азии. Футболист останется в Англии, чтобы завершить переход в "Манчестер Сити".

    "Ливерпуль" требует за талантливого игрока 50 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" пока предложил 45 миллионов, но готов к дальнейшим переговорам.

    Стерлинг надеется поскорее перейти в новую команду. Ранее сообщалось, что если игрок откажется лететь с "Ливерпулем" в Азию, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.

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    Источник: The Times

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    12.07.2015 14:26
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +27

      argo-35 12 июля 2015, 20:26

      Удачи, может все получится.

      0
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      Рейтинг: +32

      Gallardo27 12 июля 2015, 19:40

      ЗАЧЕМ ДУБЛИРОВАТЬ НОВОСТИ ПО 100 РАЗ??????!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 12 июля 2015, 19:11

      не понимаю почему ливер держится за этого негритенка. да ничего там нет. среднего уровня игрок. ну побегал два года назад и что дальше. второй сезон полностью провалил. да это за счастье надо принять что дураки арабы за эту бездарность дают 45 лимонов. он и десятки не стоит исходя из своего реального уровня. да, есть скорость, да есть неплохая техника, но нет мозгов. а великие футболисты, то бишь реальные звезды, играют то головой а не ногами. надо отдавать его не думая безмозглого паренька в мс и пусть арабчата с ним мучаются. у них большой опыт терять миллионы на бездарностях, адебайор, робиньо, гарсия, санья, гарсия, джеко, фернандиньо, балотелли и еще с десяток найдется если подумать хорошенько. ливер, отдавайте его за 45 и даже не думайте. он бездарь. он никогда не достигнет уровня позапрошлого года, потому что это было случайностью.

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      Рейтинг: +12

      supermaxi > spartacus333 12 июля 2015, 20:18

      Реально считаешь Джеко бездарностью?

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 12 июля 2015, 19:08

      Рахимка и его агент отлично втаптывают в грязь ливерку )))

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:04

      допрыгается

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 12 июля 2015, 19:00

      значит продадут... ну и славненько...

      1
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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe > Apxangel 12 июля 2015, 20:19

      аватарка у тебя хорошая молодец мальчик умеешь аватары подбирать, только вот жаль за середняк болеешь лучшеб за нормальный клуб вроде челси болел

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > iM_DaRkSiDe 12 июля 2015, 21:24

      не дорос ещё, чтоб советы давать... "...Русский язык учи- пригодится" (с)...

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:53

      Ливерпуль отправит Стерлинга в резерв.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:52


      Если «Манчестер Сити» не заплатит за вингера 70 миллионов евро, его ждет дубль.
      Днем ранее стало известно, что «Сити» предпримет последнюю попытку получить 20-летнего полузащитника сборной Англии. Руководство клуба с «Этихад» готово предложить за футболиста 40 миллионов фунтов (около 55 миллионов евро) разовым платежом и пять – в качестве бонусов. Американские владельцы «красных» не собираются идти на уступки и по-прежнему настаивают на сумме в 50 миллионов фунтов (70 млн евро). На текущей неделе уроженец Ямайки заявил Брендану Роджерсу о нежелании ехать с командой в предсезонное турне, а затем пропустил две тренировки, сославшись на болезнь. Если выяснится, что действия Стерлинга представляли собой саботаж с целью его продажи, то игрок будет оштрафован на 70 тысяч фунтов. The Mirror сообщает, что собственники «Ливерпуля» Джон Генри и Том Вернер недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Источники утверждают, что если «горожане» не согласятся заплатить за вингера требуемую сумму, мерсисайдцы оставят игрока и в качестве наказания отправит его в резервный состав до открытия январского трансферного окна.
      Рахим Стерлинг в сезоне-2014/15 сыграл за «Ливерпуль» в 35 матчах АПЛ, забил 7 мячей и сделал 7 ассистов.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:38

      Завтра ещё раз написать бы об этом...

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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe 12 июля 2015, 18:34

      эй модераторы, почему ахадка, вамос срамос, пирсман и другие глоры реала пишут всякую ересь вамос срамос вообще разводит межнационалный срач и их не банят??? я заметил вы баните только болел Барселоны... Уж не топите ли вы часом за розовую помойку? ха я вас спалил модераторы

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > iM_DaRkSiDe 12 июля 2015, 20:15

      просто ты неадекватная малолетка, за путу только такие и глорят)))

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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe > Vamos_Ramos 12 июля 2015, 20:17

      Барса лч чемпионат и кубок розовая помойка ноль трофеев

      Месси 48 голов
      роналду 43 голов

      еще вопросы есть глоришка розовый

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