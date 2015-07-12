Рахим Стерлинг не полетит с "Ливерпулем" в азиатское турне

Удачи, может все получится.
"Ливерпуль" требует за талантливого игрока 50 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" пока предложил 45 миллионов, но готов к дальнейшим переговорам.
Стерлинг надеется поскорее перейти в новую команду. Ранее сообщалось, что если игрок откажется лететь с "Ливерпулем" в Азию, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
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