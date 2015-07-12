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    Фелипе Мело не вернется в Италию

    Полузащитник "Галатасарая" Фелипе Мело склоняется к переходу в "Крузейро". Об этом рассказал агент бразильского футболиста.

    "Мы близки к переходу в "Крузейро". Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе "Интера", но руководство клуба с тренером не согласно", - прокомментировал ситуацию агент.

    Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за "Фиорентину" и "Ювентус".

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 14:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 22:57

      Хороший был игрочила

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:56

      В Фиорентине он смотрелся куда лучше. Трансфер Мело был большой ошибкой

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 12 июля 2015, 19:36

      Думаю лучше бы остался в Галатасарае,но решил уйти все-таки

      0
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      Рейтинг: +10

      sega4444 12 июля 2015, 18:08

      ну и славненько

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 12 июля 2015, 16:46

      В Интере думаю вздохнули с облегчением.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:39

      в италии не особо расстроятся я думаю.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июля 2015, 15:05

      Обиду затаил наверно

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