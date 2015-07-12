Фелипе Мело не вернется в Италию

Хороший был игрочила
Полузащитник "Галатасарая" Фелипе Мело склоняется к переходу в "Крузейро". Об этом рассказал агент бразильского футболиста.
"Мы близки к переходу в "Крузейро". Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе "Интера", но руководство клуба с тренером не согласно", - прокомментировал ситуацию агент.
Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за "Фиорентину" и "Ювентус".
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"Мы близки к переходу в "Крузейро". Роберто Манчини хотел бы видеть Фелипе в составе "Интера", но руководство клуба с тренером не согласно", - прокомментировал ситуацию агент.
Напомним, в Италии Фелипе Мело уже играл за "Фиорентину" и "Ювентус".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.