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    "ПСВ" арендовал Лестьенна

    Голландский "ПСВ" объявил об аренде бельгийского нападающего Максима Лестьенна. В соглашении предусмотрена возможность выкупа контракта.

    В прошлом сезоне Лестьенн выступал в составе "Дженоа". Бельгиец провел в Серии А 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

    Напомним, права на форварда принадлежат катарской группе инвесторов.

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    Источник: ФК ПСВ

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    12.07.2015 13:53
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 июля 2015, 14:23

      Удачи Максиму!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 12 июля 2015, 14:21

      НЕ ПЛОХО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      guf ak-47 12 июля 2015, 14:14

      статистика ужасная

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 14:11

      Одно слово Максимка...

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