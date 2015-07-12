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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул, чтобы уладить все детали своего перехода в "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Ранее представители "Фенербахче" подтвердили старт переговоров с "Юнайтед" о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник "МЮ" Нани.
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Ранее представители "Фенербахче" подтвердили старт переговоров с "Юнайтед" о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник "МЮ" Нани.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.