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    Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул, чтобы уладить все детали своего перехода в "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

    Ранее представители "Фенербахче" подтвердили старт переговоров с "Юнайтед" о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник "МЮ" Нани.

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    12.07.2015 13:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 23:04

      Скорее бы уже

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      Рейтинг: +10

      BlezMeetYouDi 12 июля 2015, 18:28

      Удачи Рубину в Стамбуле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июля 2015, 18:26

      Может одумается еще

      0
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      Рейтинг: +23

      Kazahy_za_Arsenal 12 июля 2015, 18:01

      Где твоя медаль ТПЛ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Kazahy_za_Arsenal 13 июля 2015, 03:30

      Зато у него есть медаль АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +23

      Kazahy_za_Arsenal 12 июля 2015, 18:01

      Скатился!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:14

      Как ожидается, в воскресенье он пройдет медобследование, а уже в понедельник вечером объявят о его официальном переходе в Фенербахче. Неплохой такой вариант для Ван Перси! Удачи Робину в Турции)

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:37

      для фенера крутой трансфер.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 12 июля 2015, 14:29

      Будет интересно если Фенербахче с МЮ в группе сойдутся)

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 12 июля 2015, 14:18

      Вчера уже объявили что сегодня вечером он будет в Стамбуле что вы так воздеваете с новостями

      0
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 12 июля 2015, 14:16

      Фенер конкретно закупается))

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