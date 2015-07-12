"Реал Сосьедад" намерен арендовать Диего Рейеса

Ясно
Полузащитник "Порту" Диего Рейес может перейти в "Реал Сосьедад". В аренде мексиканца лично заинтересован тренер команды Дэвид Мойес.
22-летний полузащитник не является в португальской команде основным игроком. Сделка может состояться в ближайшие дни, даже несмотря на участие Рейеса в Кубке КОНКАКАФ.
Ранее интерес к футболисту приписывали голландским клубам.
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22-летний полузащитник не является в португальской команде основным игроком. Сделка может состояться в ближайшие дни, даже несмотря на участие Рейеса в Кубке КОНКАКАФ.
Ранее интерес к футболисту приписывали голландским клубам.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.