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    "Реал Сосьедад" намерен арендовать Диего Рейеса

    Полузащитник "Порту" Диего Рейес может перейти в "Реал Сосьедад". В аренде мексиканца лично заинтересован тренер команды Дэвид Мойес.

    22-летний полузащитник не является в португальской команде основным игроком. Сделка может состояться в ближайшие дни, даже несмотря на участие Рейеса в Кубке КОНКАКАФ.

    Ранее интерес к футболисту приписывали голландским клубам.

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    Источник: Record

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    12.07.2015 13:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 12 июля 2015, 13:46

      Ясно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 12 июля 2015, 13:42

      Все бы ничего, но он вроде защитник...

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