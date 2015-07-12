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    Маттиа Дестро не желает переходить в "Монако"

    Форвард "Ромы" Маттиа Дестро не горит желанием переходить в "Монако". Ранее фигуру Дестро связывали с "Вольфсбургом", "Фиорентиной" и "Вест Хэмом".

    "Рома" и "Монако" договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный "монегасками" контракт. Сделка близка к провалу.

    Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе "Милана", но клуб не воспользовался опцией выкупа.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 12:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:52

      Похоже ещё на сезон останется в Роме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:36

      в вольфсбург пусть идет.там тоже волки.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 13:23

      Не понимаю, чем монегаски хуже воков, фиалок, или молотков опущенных без дяди Сэма. Бабла бы хоть срубил...

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 июля 2015, 13:13

      В Роме значит нравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июля 2015, 13:01

      Милан цену сбивает? )))

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      Рейтинг: +407

      18JG 12 июля 2015, 13:01

      В "Вест Хэм" пусть переходит.

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