Маттиа Дестро не желает переходить в "Монако"

Похоже ещё на сезон останется в Роме
Форвард "Ромы" Маттиа Дестро не горит желанием переходить в "Монако". Ранее фигуру Дестро связывали с "Вольфсбургом", "Фиорентиной" и "Вест Хэмом".
"Рома" и "Монако" договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный "монегасками" контракт. Сделка близка к провалу.
Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе "Милана", но клуб не воспользовался опцией выкупа.
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"Рома" и "Монако" договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный "монегасками" контракт. Сделка близка к провалу.
Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе "Милана", но клуб не воспользовался опцией выкупа.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.