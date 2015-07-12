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    Эрнанес: "Интер" готов к завоеванию скудетто"

    Бразильский полузащитник "Интера" Эрнанес считает, что его команде вполне по силам завоевание чемпионского титула в предстоящем сезоне Серии А. При этом футболист опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.

    "Можеn ли "Интер" завоевать скудетто? Да, мы способны на это, ведь команда растет и быстро прогрессирует. Мы уже заложили прочную основу, так что теперь вполне сможем бороться за первые места. Я хочу помочь команде и не собираюсь покидать "Интер", - заявил Эрнанес.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 12:43
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 13 июля 2015, 14:01

      Что то руководство принтера напутало или решили пободаться с Катанией в серии Б?

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 13 июля 2015, 07:32

      хаха смяшно
      вот и собрались на ветке Интера стервятники-интероненавистники - тролли договорентуса и второго клубишка Милана
      вы еще ущербного дыныэровца подтяните будет полный пакет

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 13 июля 2015, 13:59

      Ну что опущеный, хочешь полный "пакет" в тупике?, не раскатывай губу, я скотину не убе(читать справа на лево). Обратись к своим корешкам глиномесам.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Juventus 32 13 июля 2015, 14:47

      приползла шавка клавиатурная
      )(ули у компа сидишь защитнег
      вставай и топай на защиту прожекта дыныэр
      негоже только отпускникам за тебя отдуваться

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 13 июля 2015, 15:02

      Вытяни со рта "евроинтегратор", моросишь опять не внятно.
      Пойди к килеру или Зен-Аки они тебе мозги через дырку пошевелят, а потом вымой и уноси отсюда своё свидомитское очко.

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Juventus 32 13 июля 2015, 15:36

      Шавка клавиатурная у тебя что за комментарий то мужеловство
      Ты лучше к психиатрам обратись
      Они твой диагноз объяснять подробнее
      Но у тебя кажется какой-то синдром отрицания своей настоящей сущности
      Проще говоря ты у нас латентный представитель лгбт сообщества
      Так что существо заднеприводное от..бись
      И не засоряй форум своим "радужным" настроем.
      ПыСы наверное уже достаточно отстегнул/отстегнула от госдепа за активную популяризацию лгбт ценностей на просторах рунета, чтобы [ Соблюдайте правила] в город мечты тебе подобных - срамфранческа

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > RUSTY8 13 июля 2015, 15:47

      ПидаRUSTY8, дырку помыл?, теперь вафельницу прополощи и марш на европанель, соска.

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 13 июля 2015, 03:37

      Завоевать скудо слишком громко сказанно,сыровата еще команда,но завоевать путевку в ЛЧ вполне реально.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 22:51

      Интер стал напоминать Спартак: такие же радужные мечты о чемпионстве, а потом их унижает клуб из дна таблицы. Привет Интеру от Кальяри Земана)

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 12 июля 2015, 20:58

      Весельчак.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:20

      закупились уже неплохо - дерзайте

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      Рейтинг: +662

      Triem 12 июля 2015, 18:03

      Что, Моратти вернулся с новыми интригами?

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 12 июля 2015, 17:33

      Удачи! Супер состав собрали, с потенциалом не хуже Юве

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      Рейтинг: +25

      Оззи 12 июля 2015, 16:37

      Мы будем первыми!!!Forzzza Inter!!!

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      Рейтинг: +40

      Juventinos1897 > Оззи 12 июля 2015, 19:56

      У тебя во сне всё возможно!

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      Рейтинг: +160

      pif57 12 июля 2015, 16:31

      Надо это ещё делами доказать!

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