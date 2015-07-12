Эрнанес: "Интер" готов к завоеванию скудетто"

Что то руководство принтера напутало или решили пободаться с Катанией в серии Б?
"Можеn ли "Интер" завоевать скудетто? Да, мы способны на это, ведь команда растет и быстро прогрессирует. Мы уже заложили прочную основу, так что теперь вполне сможем бороться за первые места. Я хочу помочь команде и не собираюсь покидать "Интер", - заявил Эрнанес.
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