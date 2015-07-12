"Манчестер Юнайтед" предложил "Реалу" обмен игроками

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В стане "Реала" такое предложение не воспринимают всерьез. В клубе уверены, что им удастся осуществить трансфер Де Хеа без всяческих обменов.
Напомним, "Реал" расстался с легендой клуба Икером Касильясом, который перешел в "Порту". Сейчас в Мадриде занимаются поисками нового голкипера.
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