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    "Манчестер Юнайтед" предложил "Реалу" обмен игроками

    "Манчестер Юнайтед" выдвинул "Реалу" условия перехода в мадридский клуб голкипера Давида Де Хеа. "Красные дьяволы" хотят получить взамен защитника Серхио Рамоса и вратаря Кейлора Наваса.

    В стане "Реала" такое предложение не воспринимают всерьез. В клубе уверены, что им удастся осуществить трансфер Де Хеа без всяческих обменов.

    Напомним, "Реал" расстался с легендой клуба Икером Касильясом, который перешел в "Порту". Сейчас в Мадриде занимаются поисками нового голкипера.

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    Источник: Marca

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    12.07.2015 12:28
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    Комментарии143
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      Рейтинг: +25

      suyrax 13 июля 2015, 22:15

      а мыло хозяйственное в придачу МЮ не хочет случайно

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      Рейтинг: +226

      рус фан 12 июля 2015, 22:09

      МЮ просто улыбает, Де Хеа через год вообще бесплатно к нам перейдет, но Рамос и Кейлор в обмен это веселит, в Манчестере думаю люди понимают всю без перспективность подобного, надо поступить проще и честнее считаю, Реалу Де Хеа за 30, а МЮ Рамоса за 45.

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      Рейтинг: +61

      diplomatik > рус фан 12 июля 2015, 23:58

      А Рамос и Навас бесплатно не могут уйти? Одинаковые обстоятельства для обоих клубов.

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      Рейтинг: +136

      Бромгексин > diplomatik 13 июля 2015, 01:39

      ты точно [Соблюдайте правила ]б

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > diplomatik 13 июля 2015, 07:39

      У Рамоса контракт на 2 года. У Наваса вообще на 6 лет подписали прошлым летом

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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 > рус фан 13 июля 2015, 21:15

      Такой умный!Я думаю что там уже давно всем все понятно где и как поступать!не беспокойся в МЮ руководство не глупее,чем в Реале.И на легкое приобретение Де Хеа можешь даже не расчитывать

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      Рейтинг: +55

      Graceful 12 июля 2015, 19:34

      Похоже в мю поняли кто за главного в Реале сидит)))

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 12 июля 2015, 19:08

      Сколько можно этот канат перетягивать? Самое интерсое, что на обоих игроков цена завышена!!!

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 12 июля 2015, 19:03

      забавная мумушня... "выдвинули условия" )))... будут посланы по всем (тем более им) известному адресу... а ДДХ Реал всё равно купит...

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 12 июля 2015, 18:22

      Ма лоли , что хочет мешок-пере хочет.

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      Рейтинг: +625

      el barsa > AlexanderP622 12 июля 2015, 18:57

      ДА ТЫ ВООБШЕ КЛОУН. ТЕБЯ ВООБШЕ В СЕРЬЕЗ НЕ КТО НЕ ВОСПРИНЕМАЕТ. СЕГОДНЯ ЗА РЕАЛ У НЕГО ЗАВТРО БАРСА, ПОТОМ МИЛАН, ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ТОРПЕДО АРМИВИРСКОЕ. С ДЕСТВА НЕНАВИЖУ ТАКИХ """ФАНОВ""""""

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > el barsa 12 июля 2015, 19:27

      Я не буду десять раз объяснять Вам ничего и если Вы будете хамить я занесу Вас в игнор не смотря на то , что Вы фанат Барсы.
      Терпеть не могу таких людей как Вы!
      Я уже всё Всем сказал! Реал?Я не болею не за какой Реал.
      Всё!

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      Рейтинг: +92

      Morata29 > AlexanderP622 13 июля 2015, 13:12

      Мало ли круто ты написал "лоли", слово крутое. Больше читай ошибки, которые подчеркивает тебе браузер. Тролль.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 12 июля 2015, 18:22

      Обойдётся мешок Манчестер Юнайтед.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 12 июля 2015, 18:21

      Ха-ха_ХА!

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:07

      Только деньгами!

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 12 июля 2015, 17:40

      Перес проста из за уважения к Кэпу решил не покупать вратаря до тех пор, пока он не найдет себе пристанище. Теперь все улажено и можно искать замену. Варианты замен, которые ходили в прессе. 1) Де Хеа за 25 млн, если МЮ отпустит. Если что, можно подождать годик и подписать бесплатно. 2) Касилья как замена Кейлору. 3) Лено как кубковый боец по моему, Кейлор в Чемпе. При таком раскладе, клуб может годик отыграть с одним из Касилья или Лено год, потом решить кто останется на подмене Давида. Кейлор, Лено или же Касилья

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      Рейтинг: +55

      Graceful > realmadrid92 12 июля 2015, 19:37

      Лено? О нем никакой инфы на счет интереса со стороны сливочных. Причем сдесь он?

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 > Graceful 13 июля 2015, 05:26

      Ходила инфа о том, что Лено является вторым вариантом после Испанца. Даже на соккере несколько раз выкладывали эту новость. Если не видел, лучше не пиши

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