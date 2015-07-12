Мать Касильяса: "Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в "Порту"

Родители бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса высказали сожаление по поводу переходу их сына в "Порту". Касильяс играл за мадридскую команду с девяти лет.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в "Порту". Мы были бы не против, чтобы Икер завершил карьеру в «Барселоне», это клуб джентельменов", - цитирует Мари Кармен El Mundo.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

"У Икера были отличные отношения с предыдущими президентами клуба, но не с Пересом, он никогда не любил нашего сына. Икер постоянно находился под давлением, на него давили на протяжении пяти лет. В уходе Касильяса из "Реала" огромная заслуга Переса.Перес организовал целую кампанию, чтобы изжить Икера из клуба. Ему в этом помогали некоторые журналисты, которые работают на него с 2010 года.