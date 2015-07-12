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    Мать Касильяса: "Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в "Порту"

    Родители бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса высказали сожаление по поводу переходу их сына в "Порту". Касильяс играл за мадридскую команду с девяти лет.

    "У Икера были отличные отношения с предыдущими президентами клуба, но не с Пересом, он никогда не любил нашего сына. Икер постоянно находился под давлением, на него давили на протяжении пяти лет. В уходе Касильяса из "Реала" огромная заслуга Переса.Перес организовал целую кампанию, чтобы изжить Икера из клуба. Ему в этом помогали некоторые журналисты, которые работают на него с 2010 года.
    Чемпион мира не должен заканчивать карьеру в "Порту". Мы были бы не против, чтобы Икер завершил карьеру в «Барселоне», это клуб джентельменов", - цитирует Мари Кармен El Mundo.

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    Источник: Sports.ru

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    12.07.2015 11:55
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    Комментарии346
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 июля 2015, 10:58

      что за чушь... он уже давно не тот кипер которым был... ничего удевительного что его меняют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 13 июля 2015, 18:47

      преданные игроки играют в любимом клубе с 5-ти лет, или даже раньше. Тьяго например

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 13 июля 2015, 07:35

      женщины всегда сначала говорят, потом думают

      1
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 13 июля 2015, 07:34

      вот так поступают в этой идиотской комаде со своими лучшими игроками. Барселона - лучшая команда мира!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      La-Liga 13 июля 2015, 04:33

      Призываю всех соблюдать толерантность при общении в этой теме! Уже и такhttp://www.soccer.ru/rulesцев накормили местными срачами, им на потеху. У Реала тяжелейший период, но этот всеобщий негатив уже достал. Пора обратить внимание на принцип наполовину наполненного стакана, а не в обратном порядке. А ближайший сезон рассудит, кто был прав, а кто виноват.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 13 июля 2015, 01:19

      Реал - это лучший клуб мира, а не мавзолей.

      2
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 23:32

      круто!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:24

      эх, мама, мама..

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 19:39

      маму то зачем в это втягивать?

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      Рейтинг: +104

      LogvinovSerj 12 июля 2015, 19:00

      )))))
      Уже даже родители легенд Реала понимают, насколько ФК Барселона отличается от плохо пахнущей секты под руководством Переса. Скоро в среал можно купить игрока только под прицелом снайпера, иначе туда так просто вообще никто не пойдет.
      P.S. Толи интервью переделанное, толи меня просто удивили эти слова! Ощущение, что скоро им придется менять приставку "Королевский" на "ширпотребный" ))

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