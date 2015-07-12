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    "Краснодар" вернулся с австрийского сбора

    Сегодня ночью чартерным рейсом из Зальцбурга футболисты "Краснодара" вернулись домой с австрийского сбора, полностью выполнив программу второго этапа подгтовки к сезону.Команда получила один выходной и уже 13 июля утром соберется на УТБ "Четук", чтобы продолжить подготовку к старту чемпионата.

    Вечером этого же дня команда примет участие в торжественном мероприятии, в ходе которого игрокам и тренерам будут вручены бронзовые медали по итогам минувшего первенства.
    15-го июля на стадионе клубной Академии краснодарцы сыграют свой заключительный контрольный матч против ереванского "Арарата". Первую встречу чемпионата "быки" проведут 20 июля а Перми с местным "Амкаром".

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.07.2015 11:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2015, 18:22

      Ереванский Арарат это серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 12 июля 2015, 14:40

      Товарняки были не очень убедителны…

      0
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      Рейтинг: +305

      radist_21 > KAFA2525 12 июля 2015, 16:17

      Они и зимой были совсем не убедительны,а весной ни одного поражения,товарняк на то и товарняк,чтобы не побеждать,а выстроить команду.

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 12 июля 2015, 13:39

      Удачи Краснодару в предстоящем сезоне!

      1
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 12 июля 2015, 13:13

      О! в Перми сыграют, наверно снег наконец растаял)

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июля 2015, 12:58

      Один город - одна команда! Краснодар!

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 12:18

      Чем там в Австрии намазали всем??????

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > 12 июля 2015, 13:02

      У НАС на брэкфаст нехолестериновая овсянка, на всякий случай )))))))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kidd-75 12 июля 2015, 13:48

      Плюсую!

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:07

      хорошо

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      Рейтинг: +85

      phantom-k 12 июля 2015, 11:53

      удачи "быкам" в наступающем сезоне. очень симпатичная команда. особенно в Европе - там должны уже показать себя во всей красе))

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