"Краснодар" вернулся с австрийского сбора

Сегодня ночью чартерным рейсом из Зальцбурга футболисты "Краснодара" вернулись домой с австрийского сбора, полностью выполнив программу второго этапа подгтовки к сезону.Команда получила один выходной и уже 13 июля утром соберется на УТБ "Четук", чтобы продолжить подготовку к старту чемпионата.



Вечером этого же дня команда примет участие в торжественном мероприятии, в ходе которого игрокам и тренерам будут вручены бронзовые медали по итогам минувшего первенства.



15-го июля на стадионе клубной Академии краснодарцы сыграют свой заключительный контрольный матч против ереванского "Арарата". Первую встречу чемпионата "быки" проведут 20 июля а Перми с местным "Амкаром".