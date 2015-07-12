Аленичев о победе над "Санкт-Галленом": "В целом я доволен и качеством игры, и результатом"

В 2013-м Санкт-Галлен был действительно хорош - команда с мизерным бюджетом (по сравнению с соперниками) порвала Спартак на выезде, на своем поле проиграла только Валенсии (и то вели в счете) и выиграла у Кубани и Суонси. Но даже тогда швейцарцев можно и нужно было обыгрывать, что и сделала Кубань , порвав дома "Галю" 4-0. Причем матч был принципиальный - у обоих команд на тот момент оставались шансы на выход из группы.
Вот это реально была "месть", а
не какой-то товарняк спустя аж два года, как в случае Спартака. Журналистам или писать сейчас нечего, или это они так тонко под...бывают Спартак ...))
Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от заключительного контрольного матча межсезонья. Вчера москвичи со счетом 3:1 обыграли "Санкт-Галлен":
"В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мы встречались с достойным соперником, и игра "Спартака" мне очень понравилась, особенно в первом тайме. Команда создавала хорошие моменты у чужих ворот, кроме того, наша оборона действовала надежно.
Что касается второго тайма, то могу понять ребят: все-таки когда выигрываешь с крупным счетом, полностью контролируешь игру, в завершении атак может появиться некая вальяжность. Подобного, конечно, нельзя допускать в официальных матчах.
Немного расстроен тем, что мы пропустили со стандартного положения. Нужно учитывать, что в первом туре "Уфа" будет делать на стандарты ставку. В принципе, считаю, что определенное взаимопонимание между футболистами уже есть и в обороне, и в полузащите, и в атаке. Думаю, что если сможем показать такую игру, как сегодня, то в поединке с уфимцами сможем рассчитывать на успех" - приводит слова Аленичева официальный сайт "Спартака".