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    Аленичев о победе над "Санкт-Галленом": "В целом я доволен и качеством игры, и результатом"

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от заключительного контрольного матча межсезонья. Вчера москвичи со счетом 3:1 обыграли "Санкт-Галлен":

    "В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мы встречались с достойным соперником, и игра "Спартака" мне очень понравилась, особенно в первом тайме. Команда создавала хорошие моменты у чужих ворот, кроме того, наша оборона действовала надежно.

    Что касается второго тайма, то могу понять ребят: все-таки когда выигрываешь с крупным счетом, полностью контролируешь игру, в завершении атак может появиться некая вальяжность. Подобного, конечно, нельзя допускать в официальных матчах.

    Немного расстроен тем, что мы пропустили со стандартного положения. Нужно учитывать, что в первом туре "Уфа" будет делать на стандарты ставку. В принципе, считаю, что определенное взаимопонимание между футболистами уже есть и в обороне, и в полузащите, и в атаке. Думаю, что если сможем показать такую игру, как сегодня, то в поединке с уфимцами сможем рассчитывать на успех" - приводит слова Аленичева официальный сайт "Спартака".

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    Источник: ФК «Спартак»

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    12.07.2015 11:17
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +75

      Suomi 23 13 июля 2015, 01:30

      В 2013-м Санкт-Галлен был действительно хорош - команда с мизерным бюджетом (по сравнению с соперниками) порвала Спартак на выезде, на своем поле проиграла только Валенсии (и то вели в счете) и выиграла у Кубани и Суонси. Но даже тогда швейцарцев можно и нужно было обыгрывать, что и сделала Кубань , порвав дома "Галю" 4-0. Причем матч был принципиальный - у обоих команд на тот момент оставались шансы на выход из группы.
      Вот это реально была "месть", а
      не какой-то товарняк спустя аж два года, как в случае Спартака. Журналистам или писать сейчас нечего, или это они так тонко под...бывают Спартак ...))

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 12 июля 2015, 22:39

      Алень обманывает.Оборона совершенно не надежна. Надеюсь,он будет анализировать объективно,а не как Якин,который в своем мире живет)

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 18:25

      нормально, хорошо

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 12 июля 2015, 17:59

      Дима доволен, мы тоже довольны. Та игра, которую показывает сегодняшний Спартак- зрелищная, техничная.
      А у конебомжей видать до начала чемпионата бомбит от нашей игры. И вообще у конебомжей на двоих меньше титулов чем у нас.
      Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:24

      Скоро для Аленичева будет важен только результат! Ведь это последователь идей Жозе Моуриньо)

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:23

      Почти каждый соперник для Спартака - достойный и вполне реально может играть с красно-белыми с позиции силы! Когда играл Аленичев в Спартаке в 90-е годы, то это было далеко не так)

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      Рейтинг: +923

      eaguar 12 июля 2015, 16:45

      Молодцы .

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 12 июля 2015, 16:21

      Если бы на эту ветку конибомжи не налетели бы то это был бы праздник, но факт в том, что у них щас пукан то как бомбит ахахахахах

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      Рейтинг: +148

      Miha 12 июля 2015, 15:52

      Как обычно у Спартачей который год перед началом сезона рвет щеки от воодушевления за победы в товарняках над всяким дном.

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      Рейтинг: +118

      Evgen44 > Miha 12 июля 2015, 16:20

      Да это у тебя подгорело видимо.Где тут Аленичев "щеки рвет"?Все ветки каштанами своими завалили,кабинетные.

      12
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 > Miha 12 июля 2015, 16:22

      до чего же ты докатился и давно это с тобой???

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      Рейтинг: +148

      Miha > Evgen44 12 июля 2015, 23:31

      Да не у Аленичева рвет, а у мясных болел.
      Аленичев кстати единственное светлое пятно в вашем сарае.

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      Рейтинг: +118

      Evgen44 > Miha 13 июля 2015, 17:03

      Мы без тебя разберемся со своими "пятнами".Вы на свои пятна смотрите лучше.И стадиону вашему имя "Пейсах".Надо же было построить на 10 тысяч человек стадион...или 12?Еврейская община.Хотя правильно,на вас и столько не ходит.

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      Рейтинг: +118

      Evgen44 > Miha 13 июля 2015, 17:05

      И что-то я не вижу,у кого у нас "бомбит"?Троллей я не считаю.Они всегда будут.Адекватные болельщики,адекватно все воспринимают и просто радуются переменам.Надеясь на лучшее,но не крича на каждом углу о чемпионствах.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 12 июля 2015, 15:39

      Интересно,какую речь толкнет Диман,после первого тура,когда им Уфа щеки порвет.

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