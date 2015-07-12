Аленичев о победе над "Санкт-Галленом": "В целом я доволен и качеством игры, и результатом"

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от заключительного контрольного матча межсезонья. Вчера москвичи со счетом 3:1 обыграли "Санкт-Галлен":



"В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мы встречались с достойным соперником, и игра "Спартака" мне очень понравилась, особенно в первом тайме. Команда создавала хорошие моменты у чужих ворот, кроме того, наша оборона действовала надежно.



Что касается второго тайма, то могу понять ребят: все-таки когда выигрываешь с крупным счетом, полностью контролируешь игру, в завершении атак может появиться некая вальяжность. Подобного, конечно, нельзя допускать в официальных матчах.



Немного расстроен тем, что мы пропустили со стандартного положения. Нужно учитывать, что в первом туре "Уфа" будет делать на стандарты ставку. В принципе, считаю, что определенное взаимопонимание между футболистами уже есть и в обороне, и в полузащите, и в атаке. Думаю, что если сможем показать такую игру, как сегодня, то в поединке с уфимцами сможем рассчитывать на успех" - приводит слова Аленичева официальный сайт "Спартака".





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