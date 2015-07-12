"Милан" и "Шальке-04" могут обменяться футболистами

Принц уже не тот...
Руководство "Милана" планирует вернуть в команду Кевина-Принса Боатенга, перешедшего в "Шальке-04" в 2013 году.В немецком клубе больше не рассчитывают на футболиста и могут согласиться обменять его на Алессио Черчи, который не сумел проявить своих лучших качеств в "Милане".
В минувшем сезоне Боатенг сыграл в бундеслиге за "Шальке-04" в 18 матчах, в активе Черчи - 16 игр за "Милан" в Серии А и 1 забитый гол.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.