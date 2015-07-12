"Милан" и "Шальке-04" могут обменяться футболистами

Руководство "Милана" планирует вернуть в команду Кевина-Принса Боатенга, перешедшего в "Шальке-04" в 2013 году.В немецком клубе больше не рассчитывают на футболиста и могут согласиться обменять его на Алессио Черчи, который не сумел проявить своих лучших качеств в "Милане".



В минувшем сезоне Боатенг сыграл в бундеслиге за "Шальке-04" в 18 матчах, в активе Черчи - 16 игр за "Милан" в Серии А и 1 забитый гол.