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    "Милан" и "Шальке-04" могут обменяться футболистами

    Руководство "Милана" планирует вернуть в команду Кевина-Принса Боатенга, перешедшего в "Шальке-04" в 2013 году.В немецком клубе больше не рассчитывают на футболиста и могут согласиться обменять его на Алессио Черчи, который не сумел проявить своих лучших качеств в "Милане".
    В минувшем сезоне Боатенг сыграл в бундеслиге за "Шальке-04" в 18 матчах, в активе Черчи - 16 игр за "Милан" в Серии А и 1 забитый гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 10:28
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 07:10

      Принц уже не тот...

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 12 июля 2015, 18:06

      Не думаю что это будет полезно для Милана!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:26

      Зачем Милану этот ганский скандалист? Его в 2014 вытурили из сборной Ганы, а через год из Шальке) А вот если Черчи перейдет в стан кобальтовых, то это будет для них очень хорошо! Фарфан уже далеко не тот, а Сидней Сэма, как и Боатенга, больше нет в команде. Посмотрим)

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 июля 2015, 16:27

      Черчи же принадлежит Атлетико, как его обменять-то

      0
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 12 июля 2015, 16:02

      У Принса в Милане лучше получалось, чем в Шальке.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 15:24

      воровской пул

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 13:51

      Чейндж нынче в моде

      1
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      Рейтинг: +247

      Валерон 12 июля 2015, 13:27

      Ему нет места в составе, а когда Принц не играет он начинает искать приключений на пятую точку. Только избавились от двух ганцев нарушавших спокойствие в раздевалке. Нет уж спасибо тебе Принц,но сиди где сидишь.

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      Рейтинг: +11

      4 walls 12 июля 2015, 13:13

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      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:18

      хорошо

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