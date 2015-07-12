Сербский защитник Неманья Видич может продолжить карьеру в "Эвертоне". В приобретении футболиста заинтересован наставник "ирисок" Роберто Мартинес.



В минувшем сезоне Видич представляя "Интер" сыграл 28 матчей в Серии А и отметился одним забитым голом. Daily Star также сообщает о заинтересованности "Эвертона" в приобретении футболиста "Барселоны" Серхи Роберто.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.