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    Видич может продолжить карьеру в "Эвертоне"

    Сербский защитник Неманья Видич может продолжить карьеру в "Эвертоне". В приобретении футболиста заинтересован наставник "ирисок" Роберто Мартинес.

    В минувшем сезоне Видич представляя "Интер" сыграл 28 матчей в Серии А и отметился одним забитым голом. Daily Star также сообщает о заинтересованности "Эвертона" в приобретении футболиста "Барселоны" Серхи Роберто.

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    Источник: Daily Star

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    12.07.2015 09:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12

      xaniev74 13 июля 2015, 14:17

      возвращайся в Россию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 07:07

      Видич будет еще полезен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 15:11

      маловероятно! возраст и травмы! плюс огромная зарплата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:07

      не плохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 12 июля 2015, 14:03

      Лучше пусть в АПЛ играет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 13:55

      Пошёл по рукам

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 12 июля 2015, 13:41

      Для него же правильнее вернуться в Англию

      1
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:22

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      bfd 12 июля 2015, 11:32

      Не уровень он Эвертона. В Уотфорд какой если...

      1
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      Рейтинг: +207

      champions 20 12 июля 2015, 10:50

      Удачи Видичу, хочу видеть его в АПЛ!

      1
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