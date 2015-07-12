Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куарежма близок к возвращению в "Бешикташ"

    Португальский полузащитник "Порту" Рикарду Куарежма хочет вернуться в "Бешикташ". Об этом заявил президент турецкого клуба Фикрет Орман. 31-летний португалец ранее играл за стамбульский клуб с 2010 по 2012 годы, после чего вернулся на родину, однако в "Порту" на футболиста больше не рассчитывают.

    "Рикарду хочет вернуться в "Бешикташ" и мы заинтересованы в этом. Если финансовые условия будут согласованы, и главный тренер даст согласие на переход, то трансфер состоится" - сообщил Орман в интервью А Воla.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 09:22
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 06:59

      Куарежма сильный и умный игрок, он снова усилит Бешикташ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 14:15

      Они нашли друг друга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 14:01

      Турки разбогатели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      yarukua 12 июля 2015, 12:58

      Странно. Очень хороший сезон провел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 12:24

      легионер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:23

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 12 июля 2015, 11:59

      ну и правильно уж лучше в Турцию чем в Динамо М

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 12 июля 2015, 10:02

      Хорошая новость для Бешикташа,осталось его подписать...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11