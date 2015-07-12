Куарежма близок к возвращению в "Бешикташ"

Португальский полузащитник "Порту" Рикарду Куарежма хочет вернуться в "Бешикташ". Об этом заявил президент турецкого клуба Фикрет Орман. 31-летний португалец ранее играл за стамбульский клуб с 2010 по 2012 годы, после чего вернулся на родину, однако в "Порту" на футболиста больше не рассчитывают.

"Рикарду хочет вернуться в "Бешикташ" и мы заинтересованы в этом. Если финансовые условия будут согласованы, и главный тренер даст согласие на переход, то трансфер состоится" - сообщил Орман в интервью А Воla.