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    Сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира к ОИ-2016

    Олимпийская сборная Новой Зеландии исключена из квалификационного турнира зоны Океания за появление на поле игрока, не имеющего на это права.Новозеландцы в полуфинале турнире отбора на ОИ-2016 года обыграли команда Вануату со счетом 2:0 и в финале должны были встретиться со сборной Фиджи, однако по решению Конфедерации футбола Океании новозеландцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
    Защитник новозеландцев Деклана Винна, имеющий гражданство страны, родился в ЮАР, и, по мнению конфедерации, не соответствует всем условиям для смены футбольного гражданства. Новозеландцы уже объявили, что данное решение будет оспорено.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 08:54
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +43

      laim2 12 июля 2015, 15:15

      Пусть оспаривают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 12 июля 2015, 15:13

      а я уж думал босиком играть хотел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:05

      что так сурово.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 14:17

      Жестоко наказали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 12 июля 2015, 13:31

      Наивные хоббиты... Гнев Саурона будет беспощаден!)

      0
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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma 12 июля 2015, 13:06

      ну все в океании после нз стоить только фиджи))который пропускает 10-15 штук за матч))

      0
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      Рейтинг: +736

      summer2014 12 июля 2015, 13:01

      Не обижайте лучшую страну на Земле, средниземье будет бороться до конца)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      pickapick 12 июля 2015, 12:52

      Какие страсти кипят!

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      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Ballack_Germany 12 июля 2015, 12:44

      это гинер все купил!

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:20

      хорошо

      0
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