Эдуардо вернулся в "Шахтер"

Шахтеру на подмогу.
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Шахтеру на подмогу.
хорошо
талантливейший игрок, но та жесточайшая травма испортила ему карьеру.
Ясно
Наивный Мирча и его команда.
наивный венгер и его клубишка!!!
Вот и гоблины вышли из подземелья)
сама такая
Ахах и это говорит болельщик арсенала:-) те которые и незнают что такое менталитет победителя,вот бы хотел в лиге чемпионов мматч Шахта-Арсенал!даже такой Шахтер способен дать пи*******лей лондонском монстру .....
Не обижайся, дружок, возьми с полки пирожок)
Я бы даже заплатил за просмотр этого матча) А потом посмотрел бы на депрессивную мину Massachussets после финального свистка)
ахаха смешно до боли!
Мне приятно что тебе больно)
А мне приятно что арсенал дно!
До встречи в Лиге чемпионов, бесклубная Маруся в красном платочке)
Ок ...а ты знал что Манчестер Юнайтед самый лучшый клуб в Английской лиге!
Самый лучший клуб АПЛ на моём аватаре) Перестань уже брызгаться слюной)
Понимаю если бы ты сказал про Ливерпуль,я бы понял тебя все таки 5 кубков европейских чемпионов против трёх Манчестера!а в дно арсенала победа только в четверть финале поиграть:-) вот и уровень шахтера и арсенала примерно одинаковый но шахтер выше у них нет таких сильных оппонентов как в англии...
Привет вам от самого титулованного клуба АПЛ в Кубке Англии)
И это гордость? У ВАС ТОЛЬКО ОДНА ГОРДОСТЬ ЭТО ВЕЛИКИЙ ТЬЕРРИ АНРИ
Яд ещё не закончился?)
Здравствуйте,проводится опрос-"самые неадекватные болельщики клубов ".Напишите ник неадеквата рядом с клубом.
РЕАЛ-бундесим
БАРСЕЛОНА- лионель месси 10
БАВАРИЯ-доктор ахад
МЮ-бестолочь , мастер футбол ,виталик за муму
ЧЕЛСИ-роис
ЛИВЕРПУЛЬ- нет информации
ЮВЕНТУС- скудетто
МИЛАН- валерон
МС-все болельщики
АРСЕНАЛ-нннб 1999
ТОТТЭНХЕМ-маноло
АТЛЕТИКО- симеоне
ИНТЕР- принтер
ВАЛЕНСИЯ-отстой
ЛАЦИО-кермет
Локомотив - Vector
Правильное решение его вернуть, учитывая нынешние обстоятельства Шахтера.
Предвкушаю срач, данная тема - благодать для тупоголовых троллей )