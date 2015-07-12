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    Эдуардо вернулся в "Шахтер"

    Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и бразильского "Фламенго" Эдуардо возвращается в "Шахтер" в качестве свободного агента. Хорват бразильского происхождения прибыл в Киев и уже дал первое интервью клубному сайту.

    Ранее форвард защищал цвета донецкой команды с 2010 по 2014 годы. Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу надеется, что Эдуардо сможет заменить на позиции форварда перешедшего в "Милан" Луиса Адриано.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    12.07.2015 08:38
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 06:52

      Шахтеру на подмогу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 12 июля 2015, 12:19

      хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      phantom-k 12 июля 2015, 10:50

      талантливейший игрок, но та жесточайшая травма испортила ему карьеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 12 июля 2015, 09:14

      Ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 12 июля 2015, 08:53

      Наивный Мирча и его команда.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mr Siberian 12 июля 2015, 08:54

      наивный венгер и его клубишка!!!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Leicester City 12 июля 2015, 08:59

      Вот и гоблины вышли из подземелья)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mr Siberian 12 июля 2015, 09:10

      сама такая

      0
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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 10:48

      Ахах и это говорит болельщик арсенала:-) те которые и незнают что такое менталитет победителя,вот бы хотел в лиге чемпионов мматч Шахта-Арсенал!даже такой Шахтер способен дать пи*******лей лондонском монстру .....

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Leicester City 12 июля 2015, 14:48

      Не обижайся, дружок, возьми с полки пирожок)

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 12 июля 2015, 14:51

      Я бы даже заплатил за просмотр этого матча) А потом посмотрел бы на депрессивную мину Massachussets после финального свистка)

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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 16:48

      ахаха смешно до боли!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 12 июля 2015, 19:05

      Мне приятно что тебе больно)

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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 20:22

      А мне приятно что арсенал дно!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 12 июля 2015, 20:29

      До встречи в Лиге чемпионов, бесклубная Маруся в красном платочке)

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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 20:32

      Ок ...а ты знал что Манчестер Юнайтед самый лучшый клуб в Английской лиге!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 12 июля 2015, 20:35

      Самый лучший клуб АПЛ на моём аватаре) Перестань уже брызгаться слюной)

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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 20:48

      Понимаю если бы ты сказал про Ливерпуль,я бы понял тебя все таки 5 кубков европейских чемпионов против трёх Манчестера!а в дно арсенала победа только в четверть финале поиграть:-) вот и уровень шахтера и арсенала примерно одинаковый но шахтер выше у них нет таких сильных оппонентов как в англии...

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 12 июля 2015, 20:58

      Привет вам от самого титулованного клуба АПЛ в Кубке Англии)

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      Рейтинг: +86

      Massachussets > Mr Siberian 12 июля 2015, 21:28

      И это гордость? У ВАС ТОЛЬКО ОДНА ГОРДОСТЬ ЭТО ВЕЛИКИЙ ТЬЕРРИ АНРИ

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > Massachussets 13 июля 2015, 07:07

      Яд ещё не закончился?)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 12 июля 2015, 08:49

      Здравствуйте,проводится опрос-"самые неадекватные болельщики клубов ".Напишите ник неадеквата рядом с клубом.

      РЕАЛ-бундесим
      БАРСЕЛОНА- лионель месси 10
      БАВАРИЯ-доктор ахад
      МЮ-бестолочь , мастер футбол ,виталик за муму
      ЧЕЛСИ-роис
      ЛИВЕРПУЛЬ- нет информации
      ЮВЕНТУС- скудетто
      МИЛАН- валерон
      МС-все болельщики
      АРСЕНАЛ-нннб 1999
      ТОТТЭНХЕМ-маноло
      АТЛЕТИКО- симеоне
      ИНТЕР- принтер
      ВАЛЕНСИЯ-отстой
      ЛАЦИО-кермет

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      Рейтинг: +254

      Vector > Leicester City 12 июля 2015, 10:43

      Локомотив - Vector

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > Vector 12 июля 2015, 11:44

      Лестер-Leicester City

      2
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 12 июля 2015, 08:46

      Правильное решение его вернуть, учитывая нынешние обстоятельства Шахтера.
      Предвкушаю срач, данная тема - благодать для тупоголовых троллей )

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