Эдуардо вернулся в "Шахтер"

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и бразильского "Фламенго" Эдуардо возвращается в "Шахтер" в качестве свободного агента. Хорват бразильского происхождения прибыл в Киев и уже дал первое интервью клубному сайту.

Ранее форвард защищал цвета донецкой команды с 2010 по 2014 годы. Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу надеется, что Эдуардо сможет заменить на позиции форварда перешедшего в "Милан" Луиса Адриано.