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    Ахмед Муса: "Буду рад возвращению Думбия, но не все зависит от него"

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса после контрольного матча с "Крыльями Советов" рассказал, что скучает по бывшему партнеру по команде Сейду Думбия и надеется на его возвращение. Напомним, что армейцы выиграли свою последнюю перед началом сезона встречу со счетом 2:0, а первый гол на 13-й минуте забил нигерийский нападающий.

    "Лично я страшно по нему скучаю! И не только я, а все мы. Если он вернется, мы будем просто счастливы. А главное, это, по моему мнению, будет очень хорошо для команды.С самим Думбия мы в контакте постоянно. Но далеко не все зависит от него. Не знаю, что думают по этому поводу в клубе. От него, думаю, все в этом вопросе и зависит" - сказал Муса в интервью "Спорт -Экспрессу".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 07:53
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 06:50

      Для армейцев Думбия был больше, чем лидер атак.

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      Рейтинг: +29

      stasus25 12 июля 2015, 22:07

      Ахмед Муса: "Страшно скучаю по Думбия!"
      Ну да..., а потом Де Зеувы всякие... кони, да у вас в стаде голубые пони завелись

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > stasus25 13 июля 2015, 04:14

      У тебя в голове они завелись.. Кто о чем, а вшивый о бане.

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      Рейтинг: +93

      Deuced 12 июля 2015, 15:32

      а нафига уходил ?

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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 12 июля 2015, 15:17

      смысл ему возвращаться!!!если только аренда!!!

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      Рейтинг: +124

      обломов 12 июля 2015, 13:33

      Лично моё мнение,не стоит возвращать Сейду в команду!Он отличный футболист но его эпоха в ЦСКА прошла.Сеюминутная,точнее сезонная выгода не дальновидна с позиции клуба.Ведь есть кому играть в нападении(молодёжь на лавке) ,на которой они могут заиграть только в домино.!!!Надо рисковать.Да и на других позициях .....то же до 60 лет играть не будут!

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 июля 2015, 13:11

      Все будут рады возвращению Думбия, но не все зависит от него

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      Рейтинг: +1054

      sir-5 12 июля 2015, 12:40

      Поэтому и предлагают взять в аренду,а не выкуп.Вариант опасный.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 12 июля 2015, 12:20

      У Сейду проблемы со здоровьем, не стоит рисковать и вновь подписывать с ним контракт, можно серьезно прогореть...

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > Павлюченко 13 12 июля 2015, 14:06

      Аренда это не полноценный контракт.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 12 июля 2015, 11:58

      Не стоит входить в одну реку дважды,а Рома не дала возможности Думбия проявить себя,выпуская игрока минут на десять,пятнадцать.Хоть раз дали бы ему хотя бы тайм сыграть.

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 12 июля 2015, 11:27

      Рома тупит... Надо было думбия шансы давать а не на 5 мин выпускать. А они пенсионера все выпускают.

      Думбия надо в цска и все будут рады

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