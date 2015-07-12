Педро намерен перейти в "Челси" после разговора с Моуриньо

Куда бы не перешёл всегда будем рады за этого великого титулованного каталонского игрока..Удачи Педро Родригес..
Нападающий "Барселоны" Педро уже в это межсезонье может стать игроком "Челси". Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.
Педро продлил контракт с "Барселоной" до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал "Арсеналу", "Ливерпулю" и ПСЖ, но согласился перейти в "Челси" после разговора с тренером "аристократов" Жозе Моуриньо.
Напомним, что бывший партнер Педро по "Барселоне" Сеск Фабрегас также согласился перейти в "Челси" после телефонного разговора с наставником лондонской команды.
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