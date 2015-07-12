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    Педро намерен перейти в "Челси" после разговора с Моуриньо

    Нападающий "Барселоны" Педро уже в это межсезонье может стать игроком "Челси". Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.
    Педро продлил контракт с "Барселоной" до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал "Арсеналу", "Ливерпулю" и ПСЖ, но согласился перейти в "Челси" после разговора с тренером "аристократов" Жозе Моуриньо.

    Напомним, что бывший партнер Педро по "Барселоне" Сеск Фабрегас также согласился перейти в "Челси" после телефонного разговора с наставником лондонской команды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 07:33
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    Комментарии202
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 17 июля 2015, 14:27

      Куда бы не перешёл всегда будем рады за этого великого титулованного каталонского игрока..Удачи Педро Родригес..

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:53

      Выбирает пока...

      0
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      Рейтинг: +102

      зигзаг 14 июля 2015, 00:52

      Хочу матч Барселона- сборная Германия. Лучшая команда с лучшей сборной.

      0
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      Рейтинг: +12

      Барби в сливках 13 июля 2015, 13:41

      Хочет в клуб к нормальным пацанам. Понимает, что в новом сезоне каталонскому ФК Курятник ничего не светит.

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 13 июля 2015, 11:35

      Наконец то нашел свой клубишко, Педрито .

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > nnbb199O 17 июля 2015, 14:28

      а ты свой класс в школе хотя бы нашел ..надеюсь да

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 13 июля 2015, 01:01

      5 лет на скамейке сидел и вдруг вспохватился.

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 12 июля 2015, 22:21

      +

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 12 июля 2015, 20:11

      А что им говорил Моур, интересно ))

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:02

      большого счастья!

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:21

      Составит компанию Фабрегасу....

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