Педро намерен перейти в "Челси" после разговора с Моуриньо

Нападающий "Барселоны" Педро уже в это межсезонье может стать игроком "Челси". Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.



Педро продлил контракт с "Барселоной" до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал "Арсеналу", "Ливерпулю" и ПСЖ, но согласился перейти в "Челси" после разговора с тренером "аристократов" Жозе Моуриньо.





Напомним, что бывший партнер Педро по "Барселоне" Сеск Фабрегас также согласился перейти в "Челси" после телефонного разговора с наставником лондонской команды.