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    Партнеры Швайнштайгера расстроены его уходом из команды

    Уже бывшие партнеры Бастиана Швайнштайгера по мюнхенской "Баварии" прокомментировали переход футболиста в "Манчестер Юнайтед".Напомним, о трансфере было объявлено вчера, а в Англии футболисту предложили более выгодные условия.
    "Я очень расстроен. Вся команда грустит, поскольку Бастиан так много лет провёл в "Баварии". С ним мы выиграли всё. К тому же мы с ним отличные друзья", — сказал Франк Рибери в интервью клубному телевидению.

    "Мне жаль с ним расставаться. Мы всю карьеру провели вместе — как в "Баварии", так и в сборной Германии. Однако ему нужен новый вызов, и я вынужден с этим согласиться. Для клуба это потеря, и нам будет его не хватать. Я его друг и желаю ему показывать в "Юнайтед" такой же качественный футбол, как и в "Баварии" - говорит о переходе капитан мюнхенской команды Филипп Лам.

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    Источник: Goal.com

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    12.07.2015 07:14
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 13 июля 2015, 15:00

      Нужно избавиться от Гвардиолы как можно скорее, пока он не развалил всю команду.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:16

      потеря..

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 12 июля 2015, 18:46

      Смотрю фотки с твиттера Бастиана в самолете, выглядит он очень довольным, пишет, что сбылась последняя мечта. Совсем не похоже, что его принудили уйти из клуба.

      0
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      Рейтинг: +67

      Andrejka > Сливки общества 12 июля 2015, 23:08

      то наверно его брат тупой пишет на его странице, он самый счастливый.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 12 июля 2015, 18:44

      One last dream in my career come true. I am excited about the next chapter in my life with @ManUtd.

      Твиттер Швайни.

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 17:11

      Да, ему будет трудновато, АПЛ тебе не бундеслига, где всех катком Бавария делает.

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar > lobsterdam 13 июля 2015, 09:09

      К сожалению уже не всех. Кубок Telecom тому подтверждение.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:09

      На одном игроке не держится команда.

      2
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 12 июля 2015, 15:55

      И партнеры, и болельщики, все расстроены.:(

      1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 12 июля 2015, 14:55

      Басти давно уже клинья к АПЛ подбивал.

      1
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      Рейтинг: +424

      Ololoev > Сливки общества 12 июля 2015, 16:33

      Ты писала, что Бастиан расстался с Сарой и встречается с Иванович. Но я тут прочитал, что с Иванович они провстречались всего 2 месяца, а потом он вернулся к Саре. Так что женщины тут не причём.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Ololoev 12 июля 2015, 18:35

      Нет, он всё еще с Иванович. Где ты это прочитал?

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Ololoev 12 июля 2015, 18:40

      Он сейчас в аэропорту с Аной.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 14:29

      Надо думать!

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 12 июля 2015, 14:09

      Бастиан настоящий боец, играл за Баварию с душой, что было видно и конечно же подкупало , и просто по моему хороший человек! Удачи в дальнейшем!

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