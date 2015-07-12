Партнеры Швайнштайгера расстроены его уходом из команды

Уже бывшие партнеры Бастиана Швайнштайгера по мюнхенской "Баварии" прокомментировали переход футболиста в "Манчестер Юнайтед".Напомним, о трансфере было объявлено вчера, а в Англии футболисту предложили более выгодные условия.



"Я очень расстроен. Вся команда грустит, поскольку Бастиан так много лет провёл в "Баварии". С ним мы выиграли всё. К тому же мы с ним отличные друзья", — сказал Франк Рибери в интервью клубному телевидению.

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"Мне жаль с ним расставаться. Мы всю карьеру провели вместе — как в "Баварии", так и в сборной Германии. Однако ему нужен новый вызов, и я вынужден с этим согласиться. Для клуба это потеря, и нам будет его не хватать. Я его друг и желаю ему показывать в "Юнайтед" такой же качественный футбол, как и в "Баварии" - говорит о переходе капитан мюнхенской команды