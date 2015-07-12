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    Сальвадор ушел от поражения в матче с Коста-Рикой

    В США продолжается розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ . В матче второго тура сборные Коста-Рики и Сальвадора победителя не определили.
    Счет на 61-й минуте открыл нападающий костариканцев Брайан Руис, но удержать преимущество его команде не удалось. Уже в компенсированное арбитром время сальвадорцы ушли от поражения благодаря точному удару Дастина Кореа.

    Перед заключительным туром в группе B лидирует сборная Ямайки — 4 очка, в активе Коста-Рика и Сальвадора по 2 балла,1 очко набрали канадцы. Напрямую выходят по две сборные, но шанс пробиться в следующий раунд будет и у команд, занявших третьи места.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2015 06:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +392

      juventus186 15 июля 2015, 01:07

      Два раза не смогли победить - нестабильная сборная!!!
      Но хоть с позором не проигрывают!!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:03

      ямайка лидер группы.круто!))

      0
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 12 июля 2015, 13:11

      А как это Ямайка в двух турнирах заиграна, не успела из Копы Америка вылететь, а уже в КОНКАКАФЕ играет???

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Betty Fork 12 июля 2015, 15:04

      на копу приглашают 2 команды из конкакаф.что число команд для турнира собрать.

      1
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      Рейтинг: +58

      129 > Betty Fork 13 июля 2015, 17:28

      Мексика так же

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 11:39

      Ничего интересного на этом КОНКАКАФ не происходит, скукотища..

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 июля 2015, 11:11

      Все болеют за Гондурас.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > ДАША Д 12 июля 2015, 15:04

      не все.))я за клинсмана.за сша.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 10:17

      украина мечтает там сыграть.

      0
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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma 12 июля 2015, 08:44

      Ямайка? )) да ппц.. во всем мире футбол развивается но не только у нас..

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 12 июля 2015, 08:22

      Что называется отскочили.

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      Рейтинг: +34

      cegmzy 12 июля 2015, 07:12

      Повезло

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