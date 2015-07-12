Киевское "Динамо" и "Виктория" Плзень сыграли всего 34 минуты

Короткой оказалась товарищеская встреча чемпионов Чехии и Украины плзеньской "Виктории" и киевского "Динамо", проводящих предсезонные сборы в Австрии . На 28-й минуте матча при счете 0:0 арбитр удалил с поля игрока киевской команды Юнеса Бельханда, после чего тренер "Динамо" Сергей Ребров выпустил на замену марокканцу бразильца Жуниора Мораеса.

Александра Драговича, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:

Однако рефери проявил принципиальность и настаивал, чтобы динамовцы продолжали играть в меньшинстве. Все старания киевлян, даже с помощью выступившего в роли переводчика, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.