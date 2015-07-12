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    Киевское "Динамо" и "Виктория" Плзень сыграли всего 34 минуты

    Короткой оказалась товарищеская встреча чемпионов Чехии и Украины плзеньской "Виктории" и киевского "Динамо", проводящих предсезонные сборы в Австрии . На 28-й минуте матча при счете 0:0 арбитр удалил с поля игрока киевской команды Юнеса Бельханда, после чего тренер "Динамо" Сергей Ребров выпустил на замену марокканцу бразильца Жуниора Мораеса.
    Однако рефери проявил принципиальность и настаивал, чтобы динамовцы продолжали играть в меньшинстве. Все старания киевлян, даже с помощью выступившего в роли переводчика Александра Драговича, убедить рефери в неправоте подобного поступка ни к чему не привели, после чего арбитры решили закончить поединок.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.07.2015 06:42
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 12 июля 2015, 22:49

      Правосеков бандеровцы уже на поле выпускают

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:13

      надо чётко проговаривать всё до матча

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 17:26

      просто Ребров, сдавал на тренера по шпаргалке и Правила не учил.

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 12 июля 2015, 15:40

      Ну и играли бы в меньшинстве, тоже полезный опыт, зачем с поля-то уходить?

      2
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      Рейтинг: +653

      New_Look 12 июля 2015, 15:23

      почему не упоминается имя этого агента Кремля? Почему он не допустил халяву для цеэвропейцев?

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 14:57

      Даже товарняки с навалом страстей.

      2
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > nahan 12 июля 2015, 17:27

      Ну не могут они без скандала, упертые!

      0
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      Рейтинг: +14

      Петруха_ 12 июля 2015, 14:16

      для идиотов обьясняю.. В товарняках можно делать замену удаленого игрока, что и делал Ребров.

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      Рейтинг: +469

      64русс > Петруха_ 12 июля 2015, 16:52

      нифига не можно...где такое в правилах? можно только если команды договорятся и конечно надо предупреждать судью...но у Украины как всегда свои правила

      2
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > Петруха_ 12 июля 2015, 17:28

      Да и еще можно двоих ставить в ворота и полевых по 5 игроков в каждую линию.

      0
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      Рейтинг: +68

      ivanbest 12 июля 2015, 14:10

      Ахаха) Какой прям принципиальный малый попался!!!) А с другой стороны так и надо, правила писаны для всех, (даже) в первую очередь для хохлов...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2015, 13:57

      Они думали, что Европа это уже Украина.

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      Рейтинг: +36

      aventure61 12 июля 2015, 13:40

      А почему просто так ушли,надо было шины подпалить.

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