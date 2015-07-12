Киевское "Динамо" и "Виктория" Плзень сыграли всего 34 минуты

Правосеков бандеровцы уже на поле выпускают
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Правосеков бандеровцы уже на поле выпускают
надо чётко проговаривать всё до матча
просто Ребров, сдавал на тренера по шпаргалке и Правила не учил.
Ну и играли бы в меньшинстве, тоже полезный опыт, зачем с поля-то уходить?
почему не упоминается имя этого агента Кремля? Почему он не допустил халяву для цеэвропейцев?
для идиотов обьясняю.. В товарняках можно делать замену удаленого игрока, что и делал Ребров.
Ахаха) Какой прям принципиальный малый попался!!!) А с другой стороны так и надо, правила писаны для всех, (даже) в первую очередь для хохлов...
Они думали, что Европа это уже Украина.
А почему просто так ушли,надо было шины подпалить.