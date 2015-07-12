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    Иммобиле близок к переходу в "Севилью"

    Нападающий дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле вскоре должен стать игроком испанской "Севильи". Как сообщает Marca, немецкая команда приняла предложение испанцев размером в 12 млн евро, хотя годом ранее выложила за футболиста на 8 млн больше.
    В данный момент футболист находится на отдыхе , но уже в ближайшее время отправится в "Севилью" на прохождение медосмотра. Руководство испанского клуба видит в итальянском футболисте замену перешедшему в "Милан" Карлосу Бакке.
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    Источник: Marca

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    12.07.2015 06:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 12 июля 2015, 15:54

      Вот и славно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 14:55

      Быстро Севилья решила вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 11:09

      уже сколько дней как он близок.получается боруссия на нем потеряет 8 миллионов.

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