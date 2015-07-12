Иммобиле близок к переходу в "Севилью"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле вскоре должен стать игроком испанской "Севильи". Как сообщает Marca, немецкая команда приняла предложение испанцев размером в 12 млн евро, хотя годом ранее выложила за футболиста на 8 млн больше.

В данный момент футболист находится на отдыхе , но уже в ближайшее время отправится в "Севилью" на прохождение медосмотра. Руководство испанского клуба видит в итальянском футболисте замену перешедшему в "Милан" Карлосу Бакке.

