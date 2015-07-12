"Ливерпуль" предлагает 22 млн фунтов за Черышева

Английский "Ливерпуль" проявил заинтересованность в услугах российского полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева и предложил "сливочным" за игрока 22 млн фунтов. Руководство испанского клуба готово обсудить сделку с новым главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Вероятность трансфера высока, из-за большой конкуренции в атаке "Реала" испанцы могут дать согласие на переход футболиста.

Минувший сезон Черышев провёл в аренде в "Вильярреале", который также не против оставить Дениса у себя, и забил 4 гола в 26 матчах Примеры.

