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    "Ливерпуль" предлагает 22 млн фунтов за Черышева

    Английский "Ливерпуль" проявил заинтересованность в услугах российского полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева и предложил "сливочным" за игрока 22 млн фунтов. Руководство испанского клуба готово обсудить сделку с новым главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Вероятность трансфера высока, из-за большой конкуренции в атаке "Реала" испанцы могут дать согласие на переход футболиста.
    Минувший сезон Черышев провёл в аренде в "Вильярреале", который также не против оставить Дениса у себя, и забил 4 гола в 26 матчах Примеры.
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    Источник: Mirror.co.uk

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    12.07.2015 06:09
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    Комментарии192
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:54

      И далее - молчание...

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 13 июля 2015, 00:53

      Прошлый сезон за субмарину хорошо отыграл, был одним из лучших, но часто травмируется.

      0
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      Рейтинг: +219

      proezd2 12 июля 2015, 20:48

      потом с кинут .

      1
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 > proezd2 13 июля 2015, 13:21

      или добавят! хе хе

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 12 июля 2015, 20:06

      это бревно станет самым дорогим российским игроком в истории? странно что параллельно далеко не самым титулованным

      1
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 19:36

      нужно срочно отдавать!

      1
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      Рейтинг: +55

      Graceful 12 июля 2015, 19:28

      Рук-во Ливерпуля в своем репертуаре...

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 18:56

      переходить не обязательно, а интерес-показатель уровня

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:15

      Надо продавать...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 12 июля 2015, 17:50

      Миррор, Миррор :)

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 12 июля 2015, 17:49

      Он вообще-то не нападающий, зато обостряет игру он здорово

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