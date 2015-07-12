Дармиан: "МЮ" - самый большой клуб мира"

Дармиан и Швайнштайгер - игроки "МЮ"
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Дармиан и Швайнштайгер - игроки "МЮ"
12 июля 2015, 12:07
"Манчестер Юнайтед" продолжает "веселиться" на летнем трансферном рынке 2015. Как информирует официальный стан "манкунианцев", стан команды Луи ван Гала в ближайшее время пополнит капитан сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер. Английский гранд и "Бавария" договорились о переходе "Швайни". Сегодня немецкий футболист пройдет медобследование в одной из клиник Манчестера и подпишет контракт с "Юнайтед".
Другим новичком "Манчестер Юнайтед" стал итальянский бек "Торино" Маттео Дармиан. 25-летний футболист подписал с клубом из "Од Траффорд" контракт по схеме 4+1.
Ожидается, что в ближайшее время состав "Манчестер Юнайтед" также пополнят хавбек "Саутгемптона" Морган Шнайдерлин и один из топ-защитников.
Новоиспеченный защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".
"Моя мечта свершилась. Хочу, чтоб все понимали: мне нравилось в Турине, я благодарю клуб и его болельщиков. Они многое сделали для меня. Уверен, меня поймут. Если появилась возможность перейти в самый большой клуб мира, ею надо пользоваться. Кроме того, крайне интересно поработать под руководством Луи ван Гаала", - сказал итальянец.
За трансфер игрока "манкунианцы" заплатили порядка двадцати миллионов евро.
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