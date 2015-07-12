Дармиан: "МЮ" - самый большой клуб мира"

Новоиспеченный защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".



"Моя мечта свершилась. Хочу, чтоб все понимали: мне нравилось в Турине, я благодарю клуб и его болельщиков. Они многое сделали для меня. Уверен, меня поймут. Если появилась возможность перейти в самый большой клуб мира, ею надо пользоваться. Кроме того, крайне интересно поработать под руководством Луи ван Гаала", - сказал итальянец.



За трансфер игрока "манкунианцы" заплатили порядка двадцати миллионов евро.



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