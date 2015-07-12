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    Дармиан: "МЮ" - самый большой клуб мира"

    Новоиспеченный защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".

    "Моя мечта свершилась. Хочу, чтоб все понимали: мне нравилось в Турине, я благодарю клуб и его болельщиков. Они многое сделали для меня. Уверен, меня поймут. Если появилась возможность перейти в самый большой клуб мира, ею надо пользоваться. Кроме того, крайне интересно поработать под руководством Луи ван Гаала", - сказал итальянец.

    За трансфер игрока "манкунианцы" заплатили порядка двадцати миллионов евро.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    12.07.2015 01:47
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +193

      man_united red 12 июля 2015, 19:51

      Дармиан и Швайнштайгер - игроки "МЮ"

      Главная
      Новости
      Дармиан и Швайнштайгер - игроки "МЮ"
      12 июля 2015, 12:07

      "Манчестер Юнайтед" продолжает "веселиться" на летнем трансферном рынке 2015. Как информирует официальный стан "манкунианцев", стан команды Луи ван Гала в ближайшее время пополнит капитан сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер. Английский гранд и "Бавария" договорились о переходе "Швайни". Сегодня немецкий футболист пройдет медобследование в одной из клиник Манчестера и подпишет контракт с "Юнайтед".

      Другим новичком "Манчестер Юнайтед" стал итальянский бек "Торино" Маттео Дармиан. 25-летний футболист подписал с клубом из "Од Траффорд" контракт по схеме 4+1.

      Ожидается, что в ближайшее время состав "Манчестер Юнайтед" также пополнят хавбек "Саутгемптона" Морган Шнайдерлин и один из топ-защитников.

      0
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      Рейтинг: +193

      man_united red 12 июля 2015, 18:11

      этот год,будет очень интересным,надо в 1 туре,разгромить,петухов

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:08

      Большому кораблю большое плавание...

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 12 июля 2015, 15:06

      Ага , а Феллайни лучший игрок мира )))

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 12 июля 2015, 15:05

      Пффф...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 14:38

      Вернее, один из самых больших

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      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 12 июля 2015, 14:32

      Ахахахаха. Это он еще не видел Бавария, Барсу и Реал. Мю в списке лучших где то в 20-ке. Перейди он в Анжи тоже самое сказал бы.

      Привет от Погба

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Бавария 2001 12 июля 2015, 19:29

      Привет от Басти)

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 11:17

      достала лесть новичков.

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 12 июля 2015, 10:55

      Таким его сделал Роналду. Потом сделал таким Реал. Через сезончик Рон опять придет в МЮ поднимать мешок с колен. Все-таки накупили всяких деревьев, которые еле-еле четвертое место занимают. А с Роналду сразу полуфинал ЛЧ минимум, победа в АПЛ минимум.

      1
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda > Bundeseam 12 июля 2015, 11:19

      Оно видно, среалка каждый год ЛЧ берет:)

      7
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      Рейтинг: +701

      Bundeseam > yudin_duda 12 июля 2015, 14:34

      Сколько раз МЮ был в полуфинале ЛЧ после ухода Роналду? 1 раз. Сколько раз Реал был в полуфинале ЛЧ с момента прихода Роналду? 5 раз. Без комментариев, как говорится.

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced > Bundeseam 12 июля 2015, 15:27

      сколько раз Реал становился чемпионом с тех пор как там оказался роналду?

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam > Deuced 12 июля 2015, 22:22

      Реал конкурировал с лучшей барсой в истории, МЮ же конкурировал с командами, которые не могут пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 10:33

      Один из самых больших и популярных в мире это точно! Ну и опять же один из самых титулованных клубов Европы наряду с Баварией, Барселоной, Реалом, Миланом и т.д.)

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