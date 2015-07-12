"Галатасарай" предлагает за Гуарина Мело и 6 млн евро

Турецкий "Галатасарай" сделал предложение миланскому "Интеру" о покупке полузащитника итальянцев Фреди Гуарина. Желто-красные предлагают за колумбийца 6 миллионов евро, а также своего хавбека Фелипе Мело. Предполагается, что "нерадзурри" устроят такие условия.



Ранее появлялась информация, что Гуарин нужен другому турецкому гранду - "Фенербахче".



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