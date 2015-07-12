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    "Галатасарай" предлагает за Гуарина Мело и 6 млн евро

    Турецкий "Галатасарай" сделал предложение миланскому "Интеру" о покупке полузащитника итальянцев Фреди Гуарина. Желто-красные предлагают за колумбийца 6 миллионов евро, а также своего хавбека Фелипе Мело. Предполагается, что "нерадзурри" устроят такие условия.

    Ранее появлялась информация, что Гуарин нужен другому турецкому гранду - "Фенербахче".

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 01:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 13 июля 2015, 00:49

      6 млн + Мело = 6.5 млн

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 12 июля 2015, 19:59

      Гуарина нельзя отдавать в прошлом сезоне был неплох в отдельных отрезках а Мело пусть засунут себе ж**у.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:00

      У турков прет на рынке...

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 09:03

      ок

      0
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      Рейтинг: +134

      inz87 12 июля 2015, 05:27

      Мело для нынешнего интера в самый раз

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > inz87 12 июля 2015, 09:43

      нафиг он упал интеру,лучше пусть Гуарин остается.

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      Рейтинг: +96

      Islam0500 12 июля 2015, 03:08

      Да уж, с отменой лимита, турецкие клубы разбушевались

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 12 июля 2015, 01:34

      Здравствуйте,проводится опрос-"самые неадекватные болельщики клубов ".Напишите ник неадеквата рядом с клубом.

      РЕАЛ-
      БАРСЕЛОНА-барбилона
      БАВАРИЯ-
      МЮ-
      ЧЕЛСИ-
      ЛИВЕРПУЛЬ-
      ЮВЕНТУС-блювентус
      МИЛАН-
      МС-
      АРСЕНАЛ-
      ТОТТЭНХЕМ-тотеншип
      АТЛЕТИКО-катлетико
      ИНТЕр принтер
      ВАЛЕНС
      ЛАЦео

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Leicester City 12 июля 2015, 01:36

      Leicester City

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Тraumtanzеr 12 июля 2015, 01:39

      спасибо большое

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Тraumtanzеr 12 июля 2015, 01:39

      это ты на аве

      1
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 > Leicester City 12 июля 2015, 03:09

      Барселона-барс фу

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Leicester City 12 июля 2015, 03:17

      NYET

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > Leicester City 12 июля 2015, 09:44

      их много всех точно не перечислишь.

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      Рейтинг: +503

      Luter Red > Leicester City 12 июля 2015, 13:44

      Зенит - Котлин - Дикий Мужчина..

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Leicester City 13 июля 2015, 00:47

      Ливерпуль - ЛИВЕРПУЛЬ2005, Это_же_Энфилд, Apxangel, Amanreca.
      Барселона - 85% всех у кого в любимых клубах указана Барселона.

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