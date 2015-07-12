Суарес: "Хочу, чтобы ФИФА извинилась передо мной"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес призвал ФИФА признать санкции, направленные против него, чрезмерными и не соответствующими его деяниям. Напомним, во время матча ЧМ-2014 против Италии южноамериканец укусил защитника "скуадры адзурры" Джорджио Кьеллини, за что получил длительную международную дисквалификацию.



"Обращаю внимание, что, когда забил гол Диего Годин, я его почти не праздновал, потому что понимал: сделал необдуманный поступок, за которым может последовать наказание. Считаю, и сам дисциплинарный комитет ФИФА понимает, что санкции против меня были чрезмерными. Хочу, чтобы орган извинился передо мной, ведь я раскаялся. Когда мне объявили решение, слезы невозможно было остановить. Ошибиться может каждый, но запрет посещать стадион - это что-то невероятное", - сказал уругваец.



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