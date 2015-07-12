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    Суарес: "Хочу, чтобы ФИФА извинилась передо мной"

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес призвал ФИФА признать санкции, направленные против него, чрезмерными и не соответствующими его деяниям. Напомним, во время матча ЧМ-2014 против Италии южноамериканец укусил защитника "скуадры адзурры" Джорджио Кьеллини, за что получил длительную международную дисквалификацию.

    "Обращаю внимание, что, когда забил гол Диего Годин, я его почти не праздновал, потому что понимал: сделал необдуманный поступок, за которым может последовать наказание. Считаю, и сам дисциплинарный комитет ФИФА понимает, что санкции против меня были чрезмерными. Хочу, чтобы орган извинился передо мной, ведь я раскаялся. Когда мне объявили решение, слезы невозможно было остановить. Ошибиться может каждый, но запрет посещать стадион - это что-то невероятное", - сказал уругваец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 01:16
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 13 июля 2015, 12:35

      Жаль Каса, не дли с почетом завершить карьеру.

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 12 июля 2015, 23:36

      Не говори так луис.Тебя обратно накажут за укус ФИФА

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:10

      забыть, не вспоминать

      0
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      Рейтинг: +243

      KoValery 12 июля 2015, 17:53

      Это все равно, что извинится перед собакой, которая тебя покусала, из-за того, что ее в наказание не выпускали гулять.

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 17:03

      а говорили только КриРо плачет, оказывается латиносы все очень впечатлительные. И извиняться не за что, это он уж очень о себе возомнил!

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      Рейтинг: +370

      Apsny 12 июля 2015, 16:56

      ФИФА распустить).

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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 12 июля 2015, 16:36

      Суарес не исправИм: "Хочу, чтобы ФИФА извинилась передо мной... на коленях"))

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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:04

      Наивный кусач...

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      Рейтинг: +686

      старина 12 июля 2015, 15:26

      санкции санкции)..Положи на эти санкции и играй в футбол

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 12 июля 2015, 15:14

      Вполне адекватное наказание…

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