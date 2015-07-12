Тейшейра: "Шахтер" обязан взять Суперкубок"

Вице-капитан донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, где соперничать "горняки" будут с киевским "Динамо".



"Мы обязаны взять этот трофей. В прошлом сезоне мы не выиграли ничего, поэтому должны серьезно подготовиться. Мне очень нравится город, где мы будем играть. Одесса очень красива", - сказал бразилец.



Стартовый матч украинского сезона состоится 14 июля. Начало - в 21:00 по Москве.



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