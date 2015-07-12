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    Тейшейра: "Шахтер" обязан взять Суперкубок"

    Вице-капитан донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, где соперничать "горняки" будут с киевским "Динамо".

    "Мы обязаны взять этот трофей. В прошлом сезоне мы не выиграли ничего, поэтому должны серьезно подготовиться. Мне очень нравится город, где мы будем играть. Одесса очень красива", - сказал бразилец.

    Стартовый матч украинского сезона состоится 14 июля. Начало - в 21:00 по Москве.

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    Источник: fpl.ua

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    12.07.2015 00:49
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 14 июля 2015, 19:21

      Никто ни чего не должен Лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:03

      Динамо возьмёт кубок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Massachussets 12 июля 2015, 01:34

      Алекс так и будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 12 июля 2015, 01:13

      Здравствуйте,проводится опрос-"самые неадекватные болельщики клубов ".Напишите ник неадеквата рядом с клубом.

      РЕАЛ-
      БАРСЕЛОНА-
      БАВАРИЯ-
      МЮ-
      ЧЕЛСИ-
      ЛИВЕРПУЛЬ-
      ЮВЕНТУС-
      МИЛАН-
      МС-
      АРСЕНАЛ-
      ТОТТЭНХЕМ-
      АТЛЕТИКО-
      ИНТЕР-
      ВАЛЕНСИЯ-
      ЛАЦИО-

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      Ответить
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      Рейтинг: +27

      argo-35 12 июля 2015, 01:04

      как пойдет, загадывать тяжело

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 00:53

      интересно, а тейшейра тоже скачет или ...?

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