Этим летом из "Баварии" в "МЮ" больше никто не перейдет

Руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заверил, что вслед за Бастианом Швайнштайгером этим летом в "Манчестер Юнайтед" из его клуба никто не перейдет.



"Успокаиваю всех наших болельщиков: "красным дьяволом" из наших игроков этим летом больше никто не станет. Не допустим этого", - сказал немец.



Таким образом, тему потенциального трансфера Томаса Мюллера в стан "манкунианцев" можно закрыть.



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