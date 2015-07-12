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    Этим летом из "Баварии" в "МЮ" больше никто не перейдет

    Руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заверил, что вслед за Бастианом Швайнштайгером этим летом в "Манчестер Юнайтед" из его клуба никто не перейдет.

    "Успокаиваю всех наших болельщиков: "красным дьяволом" из наших игроков этим летом больше никто не станет. Не допустим этого", - сказал немец.

    Таким образом, тему потенциального трансфера Томаса Мюллера в стан "манкунианцев" можно закрыть.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 00:35
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 22 июля 2015, 21:03

      И слава Богу!:)

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 13 июля 2015, 09:00

      Ну надо же! Ну, с..ка, успокоил, и на том спасибо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 12 июля 2015, 19:24

      А больше и не надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:02

      Достаточно и Швайни.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 12 июля 2015, 15:50

      После ухода Басти трудно успокоиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 12 июля 2015, 14:44

      Хочется верить, что это правда. Уход Мюллера станет еще более тяжким ударом, чем уход Швайни, потому что это будет уж совсем нелогичный, необъективный, несуразный трансфер.

      1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 12 июля 2015, 14:30

      Очень жаль, что Бастиан ушел. Лучше бы Гвардиолу выгнали.

      1
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan > Caesar555 12 июля 2015, 15:50

      Вот именно!

      0
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      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 12 июля 2015, 14:24

      Смешные *лоры Му мушни счастья полные штаны))) Мюллер сам лично послал представителей Му Му сказав - ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЮ МОЙ НОМЕР ВСЕГДА БУДЕТ ЗАНЯТ. Так что закатайте губу обратно Васи. Если бы не желание Басти попробовать для себя что то новое, он бы 100% не пошел бы в это дно. Он пару лет, как заикивался про то что бы попробовать свои силы в АПЛ, если бы не хорошие отношения с Ван Галем или поступило бы предложения от более сильных команд вроде Челси, Арсенала, Ливерпуля или Сити, то он бы послал бы вас на все 20 млн еаро.

      И еще *лорики. Бавария отдала вам игрока, который в мыслях и сердцем будет за Баварию, который в силу возраста уже сдавать начал, а в замен мы возьмем у вашего клубишко лучшего игрока Ди Марию. Только не надо говорить что он плохо играет. В вашем дне никому не под силу выделяться. Короче говоря вам даже Месси не помог бы. Не смотря на недолюбливания Ван Галя к Диме и мало проведенному времени на поле Ди Мария лучший ассистент.

      Привет от Погба лузерский клубишко!)))

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 11:14

      через год будет распродажа?

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 11:06

      не допустим этого?а как же басти допустили.балаболом стал калле.когда вернется улик в конце концов?

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