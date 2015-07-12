"Эспаньол" объяснил, почему отверг предложение "Реала" по Касилье

Президент "Эспаньола" Жоан Коллет заявил, что его клуб отверг предложение мадридского "Реала" о покупке вратаря команды Кико Касильи, за которого были предложены 4 миллиона евро. Барселонцы считают эту цифру слишком маленькой.



"Предложенная "Реалом" сумма слишком занижена для футболиста сборной Испании. При такой мы даже не будем вести переговоры. Мадридцам нужно предложить больше. А так мы открыты для диалога по этому вопросу", - сказал Коллет.



В прошедшем розыгрыше Примеры Касилья провел 37 матчей и пропустил 48 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!