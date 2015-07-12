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    "Эспаньол" объяснил, почему отверг предложение "Реала" по Касилье

    Президент "Эспаньола" Жоан Коллет заявил, что его клуб отверг предложение мадридского "Реала" о покупке вратаря команды Кико Касильи, за которого были предложены 4 миллиона евро. Барселонцы считают эту цифру слишком маленькой.

    "Предложенная "Реалом" сумма слишком занижена для футболиста сборной Испании. При такой мы даже не будем вести переговоры. Мадридцам нужно предложить больше. А так мы открыты для диалога по этому вопросу", - сказал Коллет.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Касилья провел 37 матчей и пропустил 48 мячей.

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    Источник: AS

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    12.07.2015 00:18
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 16:00

      Добавят ещё немного...

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      Рейтинг: +593

      Чемпик 12 июля 2015, 10:49

      Представитель кандидата в президенты Барселоны Жоана Лапорты Жоан Оливер выразил мнение, что переход нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону» может обойтись каталонскому клубу в € 222 млн. Сине-гранатовые сообщали, что приобрели Неймара у «Сантоса» в 2013 году за € 57,1 млн, однако, по информации испанской прокуратуры, стоимость сделки составила € 94,8 млн. В данный момент по этому делу ведётся расследование.

      «Когда смотришь на финансовые планы „Барселоны“ в ближайшие годы, возникает вопрос, какой будет итоговая стоимость Неймара. На данный момент он обошёлся клубу в € 100 млн. Судебные разбирательства и различные финансовые обязательства могут составить ещё € 122 млн. Получается, в конечном счёте Неймар может обойтись „Барселоне“ в € 222 млн»

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      Рейтинг: +128

      ArtNow > Чемпик 13 июля 2015, 00:45

      Тебе то какое до этого дело? Даже если он стоил дороже, то будем считать что он окупил свою стоимость.

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      ...
      Рейтинг: +593

      Чемпик > ArtNow 13 июля 2015, 13:05

      Мне такое же дело что и всем остальным, кто хоть как то интересуется футболом...
      А чем он окупил? ))

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > Чемпик 13 июля 2015, 18:33

      Историческим трэблом если чё...

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      Рейтинг: +593

      Чемпик > Armyan4eG 13 июля 2015, 21:26

      Если из этого делать расчеты... то Роналду и Бейл еще в прошлом сезоне отработали, потраченные на них мани..))

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      ...
      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > Чемпик 13 июля 2015, 23:34

      Зачем в базар вносить фамилии Валлийца и Португальца!!??
      А потом вы удивляетесь почему везде сра4 про игроков Реала...
      Ну и если брать во внимание твои слова то Рональду к победе в ЛЧ не имеет никакого отношения а даже наоборот, если бы в том матче на его позиции играл Бендтнер то и дополнительного не было...

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      Рейтинг: +593

      Чемпик > Armyan4eG 14 июля 2015, 10:05

      Ну... не базар а диалог...
      А переводом тем постоянно пользуется ваше каталонское глорье... Когда ответить нечем, вы либо переводите, либо тупо начинаете гнать ахинею (на ходу придуманную)..))
      Так называемый сра4, разносят небольшая группа (школьников) с подорванной психикой, а возглавляет их barc-f (образно) и у каждого персонажа (из этой своры) минимум десятки аккаунтов... Доходит до того что один подросток, может вести диалог сам с собой..)) ЭТО НОРМАЛЬНО?)
      ps. Не удивлюсь что и ты один из тех клоунов..)) Хотя основная масса, видимо по причине каникул редко здесь появляются... но с 1 сентября все придет в норму..))
      Удачи тебе..))

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      ...
      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > Чемпик 14 июля 2015, 12:27

      Пожалуй отвечу тебе не в тему по твоей же логике, если брать во внимание твой статус в профиле - бога нет, а Месси вполне себе реален.

      0
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      Рейтинг: +593

      Чемпик > Armyan4eG 14 июля 2015, 12:35

      Во первых, это анекдот... а во вторых, ты по всей видимости не понял его смысл..))

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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 12 июля 2015, 10:32

      Это младший брат Икера?))))

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 12 июля 2015, 01:58

      Бенитес и Перес конкретно вытворяют. Похоже, в следующем сезоне и выходу в ЛЕ болельщикам радоваться придётся, с этими личностями.

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    • ...
      Рейтинг: +102

      лолос 12 июля 2015, 01:06

      "Реал" намерен заменить Рамоса вратарем "Эспаньола"

      Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай, скорее всего, откажет мадридскому "Реалу". "Розовые" срочно ищут замену, сбежавшему из клуба Серхио Рамосу. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи из "Эспаньола", который может стать заменой Рамосу.

      Дело в том, что начинал карьеру Касилья как защитник и играл на этой позиции до 18 лет.

      "У него еще сохранились навыки игры в центре обороны, это то, что нужно "Реалу" - заявил президент "сливающих" Флорентино Перес.

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      Рейтинг: +19

      Neitra lFan > лолос 12 июля 2015, 06:12

      петросян))

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      Рейтинг: +109

      Spectr > лолос 12 июля 2015, 06:22

      Прочитал,чуть под стол не рухнул,давно так не смеялся,спасибо))))

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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma > лолос 12 июля 2015, 08:46

      да смишно молодец) теперь в школу)

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      Рейтинг: +12

      Duda Gigolaev Osetin > Spectr 12 июля 2015, 11:53

      Хотел написать автору этой статьи,что он убогий в своем юморе... Но нет, я вижу,что есть еще более убогие, для кого эта статья самая смешная .

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +109

      Spectr > Duda Gigolaev Osetin 12 июля 2015, 11:59

      Я в свою очередь увидел нерусь нищебродскую,Работу не хочешь найти?Или так и будешь за счет ВВП жить?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 12 июля 2015, 00:48

      Теперь уже кого-то надо на смену Икеру брать
      Накиньте ещё 4 ляма, Наваса, небось, дороже брали
      Помнит кто, почём?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > PFC CSKA MOSCOW 12 июля 2015, 00:54

      10 млн евро

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ronaldo RM 12 июля 2015, 00:45

      заплатить МЮ 40-4 и добро пожаловать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 12 июля 2015, 00:29

      конечно мало , 40 млн. и он Реала

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 12 июля 2015, 00:25

      Икер касильяс или кико касилья?вот в чем вопрос)

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