Слуцкий опроверг переговоры с Варгасом

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не подтвердил информацию о том, что его команда ведет переговоры о переезде в Россию форварда итальянского "Наполи" Эдуардо Варгаса.



"Если какой-то клуб и общается с ним, то у него и надо спрашивать, но никак не у меня", - отрезал Слуцкий.



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