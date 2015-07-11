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    Слуцкий опроверг переговоры с Варгасом

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не подтвердил информацию о том, что его команда ведет переговоры о переезде в Россию форварда итальянского "Наполи" Эдуардо Варгаса.

    "Если какой-то клуб и общается с ним, то у него и надо спрашивать, но никак не у меня", - отрезал Слуцкий.

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    Источник: Sportbox.ru

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    11.07.2015 23:42
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 12 июля 2015, 16:25

      что он там отрезал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > ФорвардЪ 15 июля 2015, 12:42

      Местечковый остряк детектед?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:58

      А зря...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +877

      Коняра85 12 июля 2015, 12:21

      Ну, кстати, и по предыдущим своим трансферам, бывало, аремейцы до последнего твердили, что не интересуются такими игроками и т.п. Так что ни о чем заметка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Коняра85 12 июля 2015, 15:35

      по каким конкретно?

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 июля 2015, 12:20

      Слудский, где новые папуасы ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +877

      Коняра85 > spartach n1 12 июля 2015, 12:22

      сказал фанат промеса

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 12 июля 2015, 12:17

      Не будет Варгаса в ЦСКА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 12 июля 2015, 11:53

      Не мешайте Лёне пережовывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 11:10

      физрук! кто у тебя спрашивать будет?

      1
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 > kkomov 12 июля 2015, 12:19

      а че, тебе кто-то разрешал рот раскрывать?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Коняра85 12 июля 2015, 15:34

      а че, я коняра какой-то чтобы разрешение спрашивать?

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      Рейтинг: +167

      родом из СССР 12 июля 2015, 11:06

      я вот в его фразе опровержения не услышал. может кто мне объяснит,где он сказал,что ЦСКА не ведет с ним переговоров. откуда соккер такой вывод сделал?

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 12 июля 2015, 09:47

      Слуцкий прямо партизан не все тайны раскрывает.

      0
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      Рейтинг: +13

      Megapixar 12 июля 2015, 09:28

      итак было понятно что утка

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