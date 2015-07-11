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    "Урал" не хочет платить налог на Гончаренко

    Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб не намерен выплачивать налог на главного тренера Виктора Гончаренко как на иностранного специалиста, чего требует регламент соревнований. Сумма необходимого отчисления составляет 5 миллионов рублей.

    "Подписанием контракта с этим тренером мы довольны, мы обзавелись хорошим специалистом. Я вижу, что он высокого класса, Гончаренко выведет "Урал" на новый уровень. Налог? За него уже платила "Кубань", поэтому мы этого делать не собираемся. Вообще, этот побор нужно как можно скорее убрать. Хороших тренеров у нас не так много, хотя выпускаются они каждый день. Считаю, что за молодого специалиста из соседней республики мы платить не должны", - сказал Иванов.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 23:35
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:05

      экономить надо

      0
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 12 июля 2015, 12:04

      заплатите куда денетесь то!

      0
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      Рейтинг: +35

      Рожден в СССР > Спартач из Питера 12 июля 2015, 12:44

      конечно заплатят...спаму жить то чем то надо....

      1
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 12 июля 2015, 10:29

      разберитесь нормально, сколько можно

      0
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 12 июля 2015, 10:06

      Белорусов исключить из списка иностранцев,хороший народ,добродушный,чистоплотный,служил с ними в армии,отличные парни,без всяких лишних заморочек.

      5
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      Рейтинг: +40

      гинер-друг человека > PATRIOT1965 12 июля 2015, 11:15

      Вот это верно. Добрый и в спину не плюнут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:54

      Так отдайте тогда эти 5 мильёнов Кубани!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 08:07

      Гриша прав!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 12 июля 2015, 07:27

      Правильно Иванов говорит и правильно сделает,что не будет платить.Не РФС а вторая налоговая служба,лишь бы бобла срубить,занимались бы лучше молодёжью и так про..али чемпионат мира практически. Смехопанорама будет хорошая,клоуны из РФС постарались на славу.

      0
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 12 июля 2015, 07:23

      Если бы эти деньги шли на пользу нашему футболу я был бы только ЗА,на эти деньги можно построить 5 хороших детских стадионов для детворы...но к сожалению они пойдут на не без того сытную зарплату чиновникам РФС

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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 12 июля 2015, 02:04

      Гершкович сам белорус и за белоруса еще и бабки требует )) вот чудило))

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      Рейтинг: +4077

      морозз 12 июля 2015, 01:05

      Закон не дышло...не надо нам давить на жалость!

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > морозз 12 июля 2015, 01:12

      Прекрати. Законы люди пишут.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Sem25 12 июля 2015, 01:22

      Прекрати что...? С чего ты решил что мне можно говорить прекрати? Обоснуй?

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