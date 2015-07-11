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    Чех выбрал игровой номер

    Новичок лондонского "Арсенала" Петр Чех определился с игровым номером, под которым проведет ближайший сезон. На спине у вратаря будут красоваться две тройки. Сам футболист мотивировал данный выбор тем, что ему сейчас 33 года и он сыграл 333 матча в АПЛ.

    Напомним, что Чех пришел в стан "канониров" из "Челси".



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    Источник: Twitter

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    11.07.2015 23:19
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:56

      33-му танкисту удачи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 12 июля 2015, 13:32

      Надо было 13 брать, чтобы соответсовать лузерскому клубу

      0
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 12 июля 2015, 10:27

      Удачи Чеху! =)

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:14

      Достойно! Красиво и символично)))

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 12 июля 2015, 08:52

      Войцеха на продажу и единичку Чеху.

      1
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 12 июля 2015, 08:26

      33=1

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 08:08

      надо было выбрать 333!

      0
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      Рейтинг: +14

      Mr Ars 12 июля 2015, 08:03

      Символичный Чех.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 07:31

      Пришел в Арсенал в возрасте Иисуса Христа! Надеюсь, что этот номер принесет удачу Чеху и станет для него счастливым)

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 12 июля 2015, 06:03

      ну все-то понимают, что на самом деле это номер один)))

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