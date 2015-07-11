Чех выбрал игровой номер

Новичок лондонского "Арсенала" Петр Чех определился с игровым номером, под которым проведет ближайший сезон. На спине у вратаря будут красоваться две тройки. Сам футболист мотивировал данный выбор тем, что ему сейчас 33 года и он сыграл 333 матча в АПЛ.



Напомним, что Чех пришел в стан "канониров" из "Челси".







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