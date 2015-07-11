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    Чочиев: "Крылья Советов" могут попасть в десять сильнейших"

    Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Алан Чочиев поделился мнением по поводу сегодняшнего товарищеского матча своей команды против ЦСКА, в котором волжане проиграли со счетом 0:2.

    "Сегодня игра на сто процентов не получилась, но мы все равно старались. Моменты были. Мы имели хорошие контратаки, второй тайм провели лучше, могли два-три раза забить. Видимо, немного не повезло. Так что я бы не сказал, что мы сыграли некачественно или плохо. Что касается сезона, то надеюсь, что попадем в десятку. Мы способны на это", - сказал Чочиев.

    "Крылья Советов" откроют сезон РФПЛ гостевым матчем против "Анжи".

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 22:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 14:53

      Крылышкам удачного сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 08:09

      спартак не даст, они будут десятым!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 12 июля 2015, 06:19

      Алан, с языком можно болтать сколько угодно. но я видел твою игру, проста отстой. жалко что бюджет КС не позволяет купит хороших игроков. а то тебя давно выгнали бы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      cegmzy 12 июля 2015, 06:02

      В пердиве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 12 июля 2015, 00:22

      Маладэц!
      Джигит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 11 июля 2015, 23:09

      скромно на счёт десятки,но через две недели думаю,что крылья способны обыграть цска в самаре,или как минимум не проиграть - это исходя из того,что можно было увидеть сегодня на стадионе "октябрь".

      3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 11 июля 2015, 22:53

      Нужно проиграть ЦСКА 2:0 чтобы попасть в десятку, интересная логика!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 22:48

      со спартаком вам битва за десятку предстоит - так что готовьтесь!

      1
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > kkomov 12 июля 2015, 02:33

      Троль.

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