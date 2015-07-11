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    Шейдаев: "Игра с Германией станет нашим финалом"

    Игрок сборной России - U19 Рамиль Шейдаев поделился ожиданиями от третьего матча группового этапа Чемпионата Европы, который проходит в Греции. Сыграть в нем россиянам предстоит с Германией.

    "Этот матч станет финальным для нас, ведь если мы проиграем, то отправимся домой. Чтобы пройти дальше, нужно сыграть великолепный поединок. Для этого потребуется полная самоотдача, что было во встрече против Испании. Германия - это сильная команда, причем как технически, так и физически. Необходимо справиться с их давлением и показать высокую концентрацию и командный дух", - сказал представитель "Зенита".

    Игра Россия - Германия состоится 13-го июля в 21:00 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    11.07.2015 22:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 12 июля 2015, 12:24

      Не хотелось бы, чтобы эта игра стала финальной, он сам понял, что сказал? Заранее похоронил свои шансы на успех...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:26

      Молодёжи удачной игры.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 12 июля 2015, 01:04

      Прямая трансляция будет???По каким каналам???
      И где играем???
      Ответьте!!!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 00:20

      митрюшкин - слабое звено.

      1
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > kkomov 12 июля 2015, 01:02

      kkomov, здорово , Питер!!
      Надоело на спартаковской ветке?:-)
      Да слабые звенья везде есть, главное, чтобы не смертельно!!!!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 11 июля 2015, 22:55

      Наверное будет очень сложно победить немцев, но если постараться то почему бы и нет!

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 11 июля 2015, 22:52

      наш парень, удачи ему

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > dante_voorhees 12 июля 2015, 01:10

      dante_voorhees, он - азербайджанец?
      Почему Букмекерская Контора?
      Шаришь?
      Я тоже рад за него:
      Ему в Голландии пеналь не дали 100%-ный, так питерец с игры забил, да и интервью дает , как взрослый !!!
      Очень хочу, чтобы он забил с немцами и , желательно , не раз!!!

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 02:07

      да он Азербайджанец и играет за Россию

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 02:09

      да я уже 5 лет как делаю ставку и работаю в канторе топаз

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > dante_voorhees 12 июля 2015, 02:44

      dante_voorhees, ясно, консультации можешь парочку дать, много не надо!:-)
      Тут один на голову нашим ребятам грозится на......ать - мой пресофан

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 11:38

      да без проблем

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > dante_voorhees 12 июля 2015, 11:48

      dante_voorhees, для начала, чтобы ты знал, кто твоего соотечественника оскорбил:
      ren888888, цифр может быть больше, Независимый эксперт
      Это для инфы
      Я в беттинге, как выяснилось ни уяснил не смыслю, читаю много , но или не то, или не там!!
      Какие сайты предпочтительнее ??

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 12:05

      советую Bwin, советую самая удобная и безопасная ставка, а так я делаю ставки на своем конторе в топаз

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > dante_voorhees 12 июля 2015, 12:16

      dante_voorhees, смотри букмекеры иногда дают прогнозы на спорт на сайтах типа Букмекеры .рф, впрогнозе, бетфаг, тебе это что-нибудь говорит??
      Я сегодня на Чемпионат Норвегии сделал ставки
      Эльфсборг-Хекен тб2.5, как считаешь??
      И на оба Зенита на победу??
      Стоит ли всегда ставить на фаворитов?Стоит ли им верить?

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 12:24

      многие не опытные ставят всегда на лидера и конечно же часто выигрывают но не большие деньги, я часто ставлю на те игры где коэффициенты хороши

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > juventus186 12 июля 2015, 12:35

      Эльфсборг выиграет и статистика за них, ставь ТБ 2.5 счет пологаю должен быть 2:1, 3:1

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > dante_voorhees 12 июля 2015, 13:08

      dante_voorheesА ничего что Эльфсборг в ЛЕ играет силы не безграничны, вон Мельде тоже фаворит проиграл хогесунду ????

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      Рейтинг: +43

      Бееелый > dante_voorhees 12 июля 2015, 17:15

      он Татарин, вы азеры все что блестит присваиваете, следи за арбузами а не в соккере пиши

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Бееелый 12 июля 2015, 17:19

      арбузами твоя мамка будет следить, понял одноклеточный, я между прочим хорошо обеспечен, а не такой алкаш как ты и твой отец, а про мамку твою я молчу она последняя шкура

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      Рейтинг: +43

      Бееелый > dante_voorhees 12 июля 2015, 20:37

      а твоей маме здоровья)
      воспитания хотя не дала тебе) ну это ладно) раз ты не следишь за арбузами то она наверно следит и не успевает за ребенком следить) тем более у тебя сейчас переходный возраст)

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Бееелый 12 июля 2015, 21:28

      за собой следи чукча и не суй нос куда не попало, у тебя ноль понятия, так что вали

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      Рейтинг: +43

      Бееелый > dante_voorhees 13 июля 2015, 11:30

      сопли вытри

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Бееелый 13 июля 2015, 14:32

      хаха вот ты пейсял

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      Рейтинг: +43

      laim2 11 июля 2015, 22:52

      Испанию победили - просто молодцы, обыграют немцев будут супер.

      1
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      Рейтинг: +100

      dеigandre 11 июля 2015, 22:44

      Никто не ждал победы над Испанией...

      0
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 11 июля 2015, 22:32

      Россия-Германия 1-4

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Zjb 1945 > Лев Троцкий 11 июля 2015, 22:39

      Товарищ Троцкий, вас уже 75 лет, как грохнули, а вы все ерунду говорите

      12
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Zjb 1945 11 июля 2015, 23:21

      это прогноз,а не рассуждение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +864

      diktor > Лев Троцкий 12 июля 2015, 00:24

      Прикольно когда труп прогнозирует.

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